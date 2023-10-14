Три негласні правила, яких слід дотримуватися кожному після одруження

Шлюб – це союз, в який двоє людей погоджуються вступити після довгих роздумів і обмірковувань. Швидкоплинне кохання не призводить до таких зобов'язань на все життя.

Оскільки шлюб пов'язаний з певною часткою відповідальності, людина повинна багато думати, перш ніж взяти на себе зобов'язання. Після укладення шлюбу людина робить все можливе, щоб він був щасливим і процвітав.

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Вносити корективи та доповнення повинні обоє, але якщо тягар лягає на плечі лише однієї людини, шлюб руйнується. Ось кілька негласних правил, яких слід дотримуватися після одруження.

1. Не будь надто критичним до батьків партнерки

Щоразу, коли ти хочеш вказати на помилку батьків твоєї партнерки, згадай, як би ти почувався, якби хтось погано говорив про твоїх батьків, а тепер застосуй той самий принцип до твоєї партнерки.

Хоча дуже важливо говорити про те, що ти відчуваєш, замість того, щоб накопичувати образи, не менш важливо і те, як ти це робиш. Слова мають силу, і якщо ти висловлюєш свої почуття в позитивній манері, шанси на вирішення ваших проблем зростають. Але якщо ти висловлюєш їх у негативній манері, цілком можливо, що ситуація може раптово перерости у сварку.

2. Вибирай битви з розумом

Нерозумно вступати в суперечку через кожну дрібницю. Це створить враження, що у тебе дуже конфліктний характер. Натомість будь мудрим і обери ті питання, в яких ти абсолютно чітко проводиш червону лінію і відстоюєш їх. Це ті питання, які є настільки життєво важливими для тебе і твоєї самоповаги, що відсутність порядку в цих питаннях найбільше вплине на твій особистий інтерес.

Переконайся, що це не несуттєві проблеми, без яких ти можеш легко прожити. Це не означає, що ти повинен тихо сидіти і ніколи не порушувати питання, поки воно не стане абсолютно важливим. Ти завжди можеш поспілкуватися зі своєю партнеркою, якщо є проблема, яку потрібно вирішити.



Нехай у вас не буде сварок через дрібниці / Фото lookstudio

3. Зрозумій стиль прив'язаності твоєї партнерки

З'ясування стилю прив'язаності партнерки на початку шлюбу може змінити ваші стосунки. Деякі люди процвітають від близькості, в той час, як іншим потрібен час на самоті, щоб перезарядитися. Ці відмінності, якщо їх не розуміти, можуть призвести до непорозумінь і невпевненості. Але якщо ти знаєш про них і розумієш потреби один одного, вони можуть зблизити вас.

Кожна пара унікальна і має різні стилі вирішення конфліктів, але тобі потрібно навчитися поважати потреби один одного. Найважливіше – відкрито і чесно спілкуватися, ухвалювати рішення як команда. Ви не просто супутники життя, а найкращі друзі, готові разом пізнавати світ, об'єднані глибоким розумінням стилів прив'язаності один одного та непохитною любов'ю.

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Ці правила не надто ідеалізовані. Вони легко застосовуються у житті. Тож, чом би їх не використати після одруження? Та й до нього, як на нас, теж можна.