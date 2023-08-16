Білі діри – загадкові дзеркальні двійники чорних: що це таке та чи може справді існувати

Здається, вся увага прикута до чорних дір. А як щодо їхніх дзеркальних двійників, білих дір? Чи існують вони? І якщо так, то де вони ховаються? Щоб зрозуміти природу білих дір, спершу згадаймо про чорні.

Чорні діри – це області повного гравітаційного колапсу, де гравітація переважає всі інші сили у всесвіті й стискає згусток матерії аж до нескінченно крихітної точки. Навколо неї розташований горизонт подій, який не є "твердою" межею, а є просто межею, з-за якої навіть світло не може втекти.

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Коли вмирає масивна зоря, її величезна вага тисне на ядро, і утворюються чорні діри. Будь-яка матерія або випромінювання, що блукає надто близько до чорної діри, потрапляє в пастку сильної гравітації й затягується за горизонт подій.

Дещо цікаве про чорні та білі діри

Щоб дійти до концепції білої діри, маємо згадати про плин часу. Отже: якби ми зняли фільм про утворення чорної діри та прокрутили б його у зворотному напрямку, то побачили б об'єкт, який випромінює хвилі й частинки. І, зрештою, він вибухне, залишивши після себе масивну зірку. Це і є біла діра.

Білі діри були б ще більш дивними, ніж чорні:

Вони все ще мали б сингулярності у центрах і горизонти подій, все ще були б масивними гравітаційними об'єктами, але будь-яка речовина, що потрапляла б у білу діру, негайно викидалася б зі швидкістю, більшою за швидкість світла, що спричиняло б несамовите біле сяйво.

І все, що є ззовні білої діри, ніколи не змогло б потрапити всередину, тому що воно мало б рухатися швидше за світло, щоб перетнути горизонт подій.



Білі діри – це теоретичні космічні області, які функціонують у протилежний спосіб до чорних дір / Фото Future, Adam Smith

Чи існують білі діри у реальному всесвіті

Другий закон термодинаміки говорить, що ентропія закритих систем може тільки зростати. Іншими словами, невпорядкованість завжди зростає.

Для прикладу, скажімо, ти кидаєш піаніно в дробарку. Виходить купа подрібненого сміття. Безлад в системі збільшився, і другий закон термодинаміки – виконаний.

Але якщо ти кинеш у ту ж дробарку купу випадкових уламків, то не отримаєш із неї нового піаніно, тому що це призведе до зменшення безладу.

Так, ми не можемо просто запустити процес утворення чорної діри у зворотному напрямку й отримати білу діру, тому що це призведе до зменшення ентропії. Тож хоча загальна теорія відносності Ейнштейна допускає реальність білих дір, термодинаміка каже тверде "ні" цій концепції.

якими б цікавими та дивовижними не здавалися білі діри, вони не є особливостями реального всесвіту – лише примарами, що переслідують математику загальної теорії відносності.