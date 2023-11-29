Що таке касперінг і чому психологи вважають це хорошим способом завершити стосунки

Згідно з психологією, касперінг може бути хорошим варіантом розставання з тим, з ким ти не хочеш мати стосунків. Розповідаємо далі, що мається на увазі.

Ти, мабуть, чув про гостінг, можливо, навіть був його жертвою або винуватцем. Тож знаєш, що ця практика полягає в тому, що людина раптово зникає, не подаючи жодних ознак життя. Ставши дедалі популярнішою за останнє десятиліття, вона може викликати багато розчарувань, тривоги та почуття відторгнення, і, безумовно, це не найкращий спосіб розлучитися з кимось.

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Ніхто не зобов'язаний залишатися у стосунках, які не роблять його щасливим, або продовжувати зустрічатися з кимось, хто йому не цікавий або з ким він не бачить майбутнього. Однак це не означає, що ти повинен застосовувати метод гостінгу лише для того, щоб уникнути цього. Це просте рішення насправді завдає багато шкоди.

Що ти можеш зробити, так це вдатися до касперінгу, названого на честь примари з мультфільму "Каспер – доброзичливий привид" або фільму з Крістіною Річчі, Біллом Пуллманом і Девоном Савою в головних ролях.

Що таке касперінг?

Згідно з Psychology Today, касперінг – це ввічлива форма гостінгу. Процес розставання відбувається трохи м'якше, і ніхто не залишається без інформації про те, що сталося, чи зробила людина, яка пішла, щось не так, і чи повернеться вона до стосунків у майбутньому.

Касперінг – це поступове припинення спілкування з потенційним партнером, а не раптове зникнення з метою мінімізації емоційної шкоди,

– розповідає психотерапевтка Журдан Траверс.

За словами експертки, перевага касперінгу полягає в тому, що він дозволяє розпізнати інтенсивні емоції, які виникають у романтичних стосунках. А ще він прагне зберегти повагу до іншої людини і до себе. Ідея полягає в тому, щоб людина, яка розлучається, почувалася максимально комфортно в процесі, який не є ні надто різким, ні надто несподіваним.



Касперінг дозволяє поступово віддалятися у стосунках / Фото freepik

Касперінг має 3 важливі моменти, які роблять його значно кращим варіантом, ніж гостінг.

Перший пункт – це те, що він прагне встановити комунікацію, а не мовчання, що він не обриває контакт раптово, а поступово і спонукає тебе чітко висловити те, що ти відчуваєш або чого ти шукаєш, виходячи з того, що небажання чогось з людиною не виправдовує зникнення без попередження.

що він не обриває контакт раптово, а поступово і спонукає тебе чітко висловити те, що ти відчуваєш або чого ти шукаєш, виходячи з того, що небажання чогось з людиною не виправдовує зникнення без попередження. Другий пункт полягає в тому, що він спрямований на підтримку гідності обох людей під час розриву, шляхом прийняття правильних позицій, щоб показати повагу до іншого.

шляхом прийняття правильних позицій, щоб показати повагу до іншого. Третій момент полягає в тому, щоб завершити власний процес розставання, рухатися далі і спокійно вирішити, чого ти насправді хочеш.

Слід визнати, що гостінг – це швидше, легше і радикальніше, і, можливо, це правильний крок, коли ти маєш справу з токсичною, шкідливою або деструктивною людиною. В іншому випадку краще вдатися до касперінгу, щоб людина, яку ти покинув, мала час і простір, необхідні для того, щоб пережити це випробування і продовжити своє життя без шкоди для її самооцінки. Або твоєї.

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Якщо ж ти турбуєшся про підтримку ваших стосунків, то краще щиро поговорити зі своєю партнеркою. Можна буде відверто обговорити те, що відбувається між вами та те, як це можна виправити. І, можливо, навіть касперінгу не потрібно буде для екологічного завершення стосунків.