Ментальний оргазм: як підготувати свій розум до максимального задоволення

Ментальний оргазм – це той, якого можна досягти силою розуму, коли він з'єднується із задоволенням. Ідея нагадує нам про здатність людей досягати високого рівня задоволення, вміло використовуючи свій розум.

А люди відрізняються надзвичайно потужним розумом, який здатен і здобувати знання, і обмежувати їх, викликаючи дискомфорт та тривогу. Тобто те, як ми використовуємо свій розум, визначає те, як ми ставимося до світу і до власного тіла.

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Іншими словами, зв'язок між тілом і розумом дуже прямий і незаперечний. Питання в тім, як використати його на користь задоволення? Саме тут у гру вступають ментальні оргазми.

Ментальний оргазм: що це таке

Ментальний оргазм – це той піковий рівень задоволення, якого можна досягти, просто використовуючи силу розуму для більшої насолоди.

Є навіть люди, які ментальний оргазм можуть мати й без фізичного контакту, за допомогою психологічної підготовки, візуальної стимуляції, медитації, чуттєвої обстановки тощо.



Дозволь собі насолоджуватися на повну потужність завдяки своєму розуму / Фото freepik

Як посилити ментальні оргазми

У ментальних оргазмах фундаментальним є те, щоб розум був готовий насолоджуватися, а для цього важливо врахувати певні моменти. Зокрема:

Навчися розслаблятися під час сексуальних контактів. Дозволь своєму тілу відчути себе вільним від напруги, готовим до насолоди. Можеш почати з кількох вдихів, які допоможуть зняти напругу в кожній частині тіла, починаючи з голови та просуваючись до ніг, крок за кроком усвідомлюючи, що відбувається в кожній частині тіла.

Дозволь своєму тілу відчути себе вільним від напруги, готовим до насолоди. Можеш почати з кількох вдихів, які допоможуть зняти напругу в кожній частині тіла, починаючи з голови та просуваючись до ніг, крок за кроком усвідомлюючи, що відбувається в кожній частині тіла. Дозволь своєму розуму очиститися. Досягти такого рівня розслаблення нелегко, бо наш розум постійно блукає, і нам важко залишити його на паузі хоча б на мить. Однак, якщо ти зможеш зробити свої думки менш повторюваними та інтенсивними, то підготуєш себе, щоб відчути більше задоволення. Але – якщо думки будуть геть розсіяні, ти втратиш здатність відчувати в моменті. Отже, треба спочатку зосередитися на диханні, а потім встановити контакт зі своїм тілом, щоб зосередитися на насолоді.

Досягти такого рівня розслаблення нелегко, бо наш розум постійно блукає, і нам важко залишити його на паузі хоча б на мить. Однак, якщо ти зможеш зробити свої думки менш повторюваними та інтенсивними, то підготуєш себе, щоб відчути більше задоволення. Але – якщо думки будуть геть розсіяні, ти втратиш здатність відчувати в моменті. Отже, треба спочатку зосередитися на диханні, а потім встановити контакт зі своїм тілом, щоб зосередитися на насолоді. Зосередься на задоволенні. Наприклад, якщо ти з людиною, яка стимулює твоє тіло, зосередься лише на задоволенні, яке відчуваєш. Що ти саме відчуваєш, де саме у твоєму тілі, які рухи тобі подобаються, як твоє тіло на них реагує? Такі питання допоможуть краще усвідомити, що тобі подобається. І, сконцентрувавшись на цьому, ти зможеш посилити свої оргазми.

Скажи своєму тілу, що йому дозволено насолоджуватися. Прагни, щоб зв'язок твого розуму з фізичною насолодою був глибоким, щоб твої оргазми були сильнішими. Якщо ж не віриш нам, просто перевір це на практиці.