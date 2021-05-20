Що таке посткоїтальна дисфорія і чому чоловіки іноді сумують після сексу

Певний смуток чи гнітючий настрій після сексуального контакту час до часу відчувають і жінки, і чоловіки. Науковою мовою це називається посткоїтальна дисфорія.

У такого стану є певні причини. Поговоримо сьогодні на Men 24, що це за стан, чому він виникає, і що робити, якщо посткоїтальна дисфорія мучить регулярно.

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Що таке посткоїтальна дисфорія

Посткоїтальна дисфорія – це стан безпричинного смутку, роздратованості, іноді й агресії, який виникає (увага!) після успішного статевого акту.

Заведено вважати, що на такий стан здебільшого страждають жінки.

Роберт Швейцер із Квінслендського технологічного інституту, наприклад, опитав 200 представниць жіночої статі, і виявилося, що рівно третина з них мали дисфорію після близькості хоча б раз в житті.

Причому переживання ці не були пов'язані з поганим ставленням до партнера – навіть навпаки, більше з хорошим.

А от у 2018 році вчені з Австралії довели, що у чоловіків бувають такі ж негаразди.

Фахівці опитали 1200 чоловіків із Німеччини, Австралії, Нової Зеландії, Росії та Англії. Обов'язковою умовою для участі в опитуванні була наявність постійної сексуальної партнерки.

І виявилося, що чоловіки відчули посткоїтальну дисфорію ще частіше, ніж жінки! Так – аж у 41% випадків. Причому 4% сказали, що страждають дисфорією регулярно.



Чоловіки страждають дисфорією після сексу частіше, ніж жінки / Фото unsplash

Чому іноді після сексу виникає стан пригнічення

Причин виникнення посткоїтальної дисфорії – безліч.

Тут і біологічні фактори. Річ у тім, що після оргазму у людини стрімко падає рівень дофаміну ("гормону задоволення"), а це викликає не надто приємні відчуття.

Річ у тім, що після оргазму у людини стрімко падає рівень дофаміну ("гормону задоволення"), а це викликає не надто приємні відчуття. Утім, зниження рівня дофаміну – природній і потрібний процес, бо людина після сексуального контакту хотіла б наступного одразу, і так раз за разом.

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І, звісно, психологічні. Вчені називають серед причин і захворюваннями мозку, і травми дитинства, і неврастенії, а ще й різноманітні інтоксикації (наприклад, тютюнову чи алкогольну), які ці стани погіршують.

Вчені називають серед причин і захворюваннями мозку, і травми дитинства, і неврастенії, а ще й різноманітні інтоксикації (наприклад, тютюнову чи алкогольну), які ці стани погіршують. І не варто забувати про перевтому, через яку дуже часто страждають люди, які багато працюють (а як інакше у сучасному світі?).

Поза всяким сумнівом – звернутися до лікаря. Передусім слід піти до сексолога, а він вже за потреби скерує до інших фахівців, які зможуть зарадити у кожній конкретній ситуації.