Сіара знялася у відвертому комбінезоні: гарячі фото співачки
Джерело:інстаграм Сіари
Ми з величезним задоволенням слідкуємо за співачкою Сіарою в інстаграмі. А все тому, що вона регулярно ділиться зі своїми прихильниками гарячими фотографіями.
Не став винятком її останній пост. На ньому можна вдосталь помилуватися бездоганними формами Сіари у джинсовому комбінезоні. Його особливість полягає в тому, що у верхній частині він відкриває груди нашої героїні. І це просто щось з чимось!
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Прихильники співачки, як і наша редакція, просто у захваті від світлин. Тож не дивно, що публікація зібрала тисячі лайків, а також безліч коментарів. Традиційно лови найкращі з них:
- "Яка ж ти розкішна";
- "Я закоханий у тебе";
- "Ти викликала справжню пожежу у моїй стрічці";
- "Мені дуже подобається твій образ";
- "Погана дівчинка";
- "Справжня королева";
- "Я в захваті від твого костюма";
- "Феноменальна жінка";
- "Ікона стилю";
- "Ти абсолютно приголомшлива";
- "Яка ж ти гаряча".
Спокусливі фото Сіари розбурхали мережу / Фото з інстаграму Сіари
Спокусливі фото Сіари розбурхали мережу / Фото з інстаграму Сіари
Спокусливі фото Сіари розбурхали мережу / Фото з інстаграму Сіари
Спокусливі фото Сіари розбурхали мережу / Фото з інстаграму Сіари
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Сіара надзвичайно красива та спокуслива. Тож не дивно, що з кожним днем її армія прихильників лише зростає. Підпишися і ти на співачку, щоб одним з перших милуватися її гарячими фото!