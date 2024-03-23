Скільки людей готові відмовитися від побачення через знак Зодіаку: результати вражають

Усі ми точно бодай раз у житті чули про сумісність за знаком Зодіаку. І, як з'ясувалося, останнім часом люди все частіше звертаються до неї. І навіть готові не продовжувати спілкування через це.

Як з'ясувалося, майже половина австралійців вважають, що сумісність за знаком Зодіаку важлива для пошуку романтичного партнера, як показало нове дослідження.

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Сумісність за знаком Зодіаку важлива

Дослідження Tinder показало, що 42% австралійців звертаються до астрології, щоб керувати своїм особистим життям, а 30% представників покоління Z у всьому світі зізнаються, що перевіряють знак Зодіаку партнера перед тим, як зустрітися з ним.

Дослідження показало, що Леви найчастіше вказують свій знак Зодіаку в профілі на сайті знайомств, а Діви, Близнюки та Терези найчастіше отримують "лайки" в інтернеті.

Попри те, що астрологія і знаки Зодіаку часто вважаються жіночим захопленням, велика частка чоловіків також з гордістю демонструють свої знаки Зодіаку в мережі.

Серед чоловіків-користувачів Tinder найбільш рекламованими зодіакальними знаками були Лев, Скорпіон, Рак, Телець і Терези, а серед жінок-користувачів – Лев, Терези, Близнюки, Діва і Телець.

Астролог і письменник Метт Галеа сказав, що знання "хоча б трохи" про астрологію може мати велике значення під час знайомства.

Справа не лише в тому, що відбувається в космосі, а в розумінні того, чого прагнуть люди різних знаків, як на це реагувати і як налагодити більш значущі зв'язки з вашим партнером, незалежно від його знаку,

– сказав він.

Щоб заповнити прогалину в розумінні для тих, хто не цікавиться астрологією, Tinder випустив "Посібник з астрології та знайомств для хлопців" (Bloke's Guide to Astrology and Dating).



Кожен третій перевіряє знак Зодіаку перед побаченням / Фото svetlanasokolova

Посібник покликаний слугувати універсальним довідником для чоловіків, які не знають, як орієнтуватися у світі астрології, особливо зважаючи на те, що переважна більшість австралійців вважають її такою важливою.

Кірсті Данн з Tinder Australia каже, що розмова про астрологію на побаченні може стати "ідеальним початком розмови".

"Ми знаємо, наскільки важливими є хороші профілі, а додавання інтересів і вибору способу життя є ключовим", – сказала вона.

Зодіак вже входить до п'ятірки найпопулярніших інтересів як серед австралійських жінок, так і серед чоловіків, тому використання зірок може стати ідеальним початком розмови і, безумовно, покращити профіль.

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Посібник містить покрокову інструкцію, рекомендації щодо перших побачень і тем для розмов, а також короткий огляд кристалів та багато іншого.