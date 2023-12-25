Скільки відтискань потрібно зробити, щоб не мати проблем з серцево-судинною системою

Якщо тебе цікавило, чи є відтискання гарним кардіотренуванням, то насправді, хоча вони збільшують частоту серцевих скорочень, вони не вважаються аеробною вправою як такою.

І дуже часто їх включають саме в силові або функціональні тренування або програми. Насправді багато експертів вважають їх типом вправ для розвитку м'язової сили і витривалості.

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Якщо ти відтискався раніше, ти зрозумієш, що відтискання як такі не лише опрацьовують м'язи верхньої частини тіла, тобто руки, груди та плечі, але й, за умови правильної техніки, активізують м'язи преса, стегон та ніг. Дехто вважає, що відтискання – різновид комплексних вправ з власною вагою, оскільки вони націлені на кілька різних груп м'язів тіла.

Переваги відтискань

Потенційні переваги відтискань полягають не лише у спалюванні калорій, що перетворюються на жир, згідно з літературними джерелами, вони також мають такі позитивні наслідки для здоров'я:

Захищають плечі та нижню частину спини від травм.

Підвищують силу та стабільність м'язів.

Покращують силу верхньої частини тіла.

Покращують баланс і поставу.

Збільшують підтримку суглобів.

Допомагають покращити спортивні результати.

Підвищують м'язовий тонус і силу.

Відтискання та користь для серцево-судинної системи

Що ж, якщо говорити про численні переваги відтискань, то ось ще одна, нещодавно підтверджена науковими даними, яка має стосунок до здоров'я серця (так, навіть якщо це не зовсім аеробна вправа) і може запобігти серцево-судинним захворюванням.

Це дослідження, опубліковане в науковому журналі JAMA Network Open під керівництвом групи дослідників з Гарвардської медичної школи, мало на меті оцінити зв'язок між здатністю відтискатися та частотою серцево-судинних захворювань у 1 104 здорових пожежників із середнім віком 40 років і середнім індексом маси тіла 29 кілограмів на метр квадратний. Важливо, що жоден з чоловіків, які брали участь в аналізі, ніколи не страждав від такого захворювання.

Цікавим у цьому дослідженні є те, що воно проводилося протягом 10-річного періоду спостереження, де основним висновком було те, що ті, хто відтискався більше, мали меншу ймовірність захворіти на серцево-судинні захворювання.

Хоча відтискання все ще є вправою, яка корисна для всіх, реальність така, що в цьому звіті йдеться про те, що саме ті, хто зміг відтискатися 40 разів і більше, мали на 96% нижчий ризик серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто зміг зробити лише 10 повторень. Чим більше повторень, тим більша користь. Насправді якщо ти теоретично зробиш 11, або принаймні це те, що припускає це дослідження, то у тебе буде такий самий низький ризик.



Дослідження показало, що потрібно відтискатися щонайменше 40 разів / Фото Drobot Dean

Яким серцево-судинним захворюванням можуть запобігти відтискання?

Згідно зі статтею, команда розглядала не тільки ішемічну хворобу серця як серцево-судинне захворювання, а й серцеву недостатність або навіть смерть від інфаркту міокарда.

Це дуже важливо, оскільки, як передбачали попередні дослідження, вищий рівень м'язової сили пов'язаний з нижчим кардіометаболічним ризиком, незалежно від кардіореспіраторних показників людини.

Крім того, було показано, що ця ж м'язова сила має захисний ефект щодо смертності від усіх причин і артеріальної гіпертензії у здорових дорослих чоловіків і негативно пов'язана з виникненням метаболічного синдрому та його захворюваністю, тобто тієї групи розладів, які підвищують ризик серцево-судинних захворювань, інсульту та діабету 2 типу.

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Ну що ж, хочеш мати здорову серцево-судинну систему – відтискайся. Але спочатку ми рекомендуємо проконсультуватися з лікарем, щоб ти не перевантажував себе та свій організм.

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