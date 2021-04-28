Українська фешн-фотографиня розбурхала мережу у спокусливому образі: гаряче фото

Соня Плакидюк знає свої виграшні сторони, тож не соромиться ними хизуватися перед своїми підписниками. Цього разу вона виклала в інстаграмі фото, на якому позує у спокусливій червоній сукні. Вбрання 32-річної фешн-фотографині дозволяє насолодитися її розкішними формами!

Фешн-фотографиня Соня Плакидюк присвятила свій новий пост в інстаграмі ностальгії. Талановита зірка мережі виклала фото, яке зробила під час зйомок одного з сезонів модельного проєкту, в якому вона була експертом. Не дивно, що світлина шалено сподобалася підписникам красуні!

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"Чищу комп'ютер / ностальгую / звіряю синці на колінах", – написала Соня під постом.

Червоний колір шалено личить Соні Плакидюк, тож її підписники буквально засипали компліментами фешн-фотографиню. Декілька з них ми залишаємо тут:

"Яка гарна";

"Неймовірна";

"Ви та, котра мене надихає";

"Просто богиня";

"Соня, ви нагадали тут Червону шапочку";

"Червоний вам дуже личить".

Соня Плакидюк приголомшлива. У неї неймовірне почуття стилю, а також подача. Тож не дивно, що її армія прихильників з кожним днем лише росте. До слова, тобі ми рекомендуємо долучитися до неї, щоб не пропустити порцію свіженького від Соні Плакидюк.

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