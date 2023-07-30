Чого не роблять мільйонери зі своїм спортивним одягом: 5 порад, що слід відкинути

Ти можеш носити спортивний одяг як мільйонер для більш розслабленого і комфортного образу у стилі Old Money. І він пасуватиме не тільки для тренувань або спортивних заходів.

Худі, спортивні штани, футболки та кросівки були створені для спорту – але зараз вони є основними елементами повсякденного стилю з багатьма можливостями й різноманітністю. Наприклад, навіть класичний костюм може набути спортивного вигляду, якщо замість класичних туфель і сорочки ти візьмеш кросівки та світшот.

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І так, у мільйонерів також бувають моменти, коли вони шукають менш формальний або серйозний стиль – і тоді вони звертаються до спортивних елементів як до відправної точки для створення різних нарядів. Образ тенісистів у сорочці поло і шортах є чудовим прикладом, як спортивний одяг може бути повсякденним і може допомогти створити ефект Old Money без зайвих зусиль і без костюма.

Спортивний одяг мільйонерів: 5 порад, чого варто уникати

Не відмовляйся від скоординованих образів. Координація може стосуватися кольорів, матеріалів або буквально носіння вбрання, як у випадку зі знаменитими спортивними костюмами, які складаються з пари штанів і куртки з одного матеріалу і кольору. Коли ти одягаєш скоординований образ, то досягаєш ефекту, схожого на монохромність, що дозволяє мати вигляд трохи елегантніший і витонченіший. До того ж це простий спосіб переконатися, що ти добре одягнений, не ламаючи при цьому голову. Звісно, всі елементи образу повинні бути в ідеальному стані й добре тобі пасувати.

Координація може стосуватися кольорів, матеріалів або буквально носіння вбрання, як у випадку зі знаменитими спортивними костюмами, які складаються з пари штанів і куртки з одного матеріалу і кольору. Коли ти одягаєш скоординований образ, то досягаєш ефекту, схожого на монохромність, що дозволяє мати вигляд трохи елегантніший і витонченіший. До того ж це простий спосіб переконатися, що ти добре одягнений, не ламаючи при цьому голову. Звісно, всі елементи образу повинні бути в ідеальному стані й добре тобі пасувати. Не використовуй неправильні матеріали. Спортивний одяг зручний і не надто структурований, що добре, але не є прикладом ошатності. Якщо ти не будеш обережним, твій образ може здатися надто неохайним, або ти можеш мати такий вигляд, ніби вийшов із дому в піжамі. Тож обирай матеріали кращої якості, які дозволять твоїм базовим речам бути міцними та стійкими, а також добре облягати твоє тіло і мати певну структуру, щоб вони не втрачали свою форму.



Стильно одягатися можна і в спортивне – якщо дотримуватися кількох порад / Фото lookstudio@freepik