Чого не роблять мільйонери зі своїм спортивним одягом: 5 порад, що слід відкинути
Джерело:GQ
Ти можеш носити спортивний одяг як мільйонер для більш розслабленого і комфортного образу у стилі Old Money. І він пасуватиме не тільки для тренувань або спортивних заходів.
Худі, спортивні штани, футболки та кросівки були створені для спорту – але зараз вони є основними елементами повсякденного стилю з багатьма можливостями й різноманітністю. Наприклад, навіть класичний костюм може набути спортивного вигляду, якщо замість класичних туфель і сорочки ти візьмеш кросівки та світшот.
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І так, у мільйонерів також бувають моменти, коли вони шукають менш формальний або серйозний стиль – і тоді вони звертаються до спортивних елементів як до відправної точки для створення різних нарядів. Образ тенісистів у сорочці поло і шортах є чудовим прикладом, як спортивний одяг може бути повсякденним і може допомогти створити ефект Old Money без зайвих зусиль і без костюма.
Спортивний одяг мільйонерів: 5 порад, чого варто уникати
- Не відмовляйся від скоординованих образів. Координація може стосуватися кольорів, матеріалів або буквально носіння вбрання, як у випадку зі знаменитими спортивними костюмами, які складаються з пари штанів і куртки з одного матеріалу і кольору. Коли ти одягаєш скоординований образ, то досягаєш ефекту, схожого на монохромність, що дозволяє мати вигляд трохи елегантніший і витонченіший. До того ж це простий спосіб переконатися, що ти добре одягнений, не ламаючи при цьому голову. Звісно, всі елементи образу повинні бути в ідеальному стані й добре тобі пасувати.
- Не використовуй неправильні матеріали. Спортивний одяг зручний і не надто структурований, що добре, але не є прикладом ошатності. Якщо ти не будеш обережним, твій образ може здатися надто неохайним, або ти можеш мати такий вигляд, ніби вийшов із дому в піжамі. Тож обирай матеріали кращої якості, які дозволять твоїм базовим речам бути міцними та стійкими, а також добре облягати твоє тіло і мати певну структуру, щоб вони не втрачали свою форму.
Стильно одягатися можна і в спортивне – якщо дотримуватися кількох порад / Фото lookstudio@freepik
- Не бери спортивний одяг тільки для тренувань. Спортивний одяг призначений не тільки для тренувань, тому немає сенсу носити його лише для створення спортивних образів. Один зі способів отримати більше від цих речей, але при цьому мати більш вишуканий вигляд – це поєднувати їх із неспортивними речами. Наприклад, вдягни світшот зі строгими брюками, футболку з костюмом, штани з піджаком або кросівки з джинсами й сорочкою на ґудзиках. Головне – дотриматися балансу між цими елементами, щоб все не скидалося на недбале.
- Не нехтуй кросівками. Брудне, рване, пошарпане, потерте і надмірно зношене спортивне взуття неприпустиме. Не обов'язково купувати нову пару, просто доглядай за тими, що у тебе вже є, регулярно чисть їх, пери шнурки й зберігай у місці, де вони не будуть пошкоджені. Якщо хочеш створити повсякденний ефект, який відповідає стилю Old Money, твої кросівки повинні бути завжди чистими й доглянутими.
- Не забудь додати кольору. Нейтральні кольори можуть допомогти спортивним образам набути трохи витонченішого вигляду і з відтінком спокійної розкоші. Але – варто додати елементи кольору, щоб зробити їх цікавішими. Досягти цього можна двома способами: за допомогою узгодженого за кольором образу (наприклад, з парою штанів і курткою трохи сміливішого кольору) або за допомогою невеликих деталей, таких як аксесуар, контрастна сорочка або футболка з принтом.