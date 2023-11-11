Як виглядати спортивно й розкішно: 5 простих кроків
Джерело:GQ
У світі чоловічої моди тренд на спортивну розкіш став стильним універсальним варіантом. Що не дивно, адже він створює спроможність одночасно відчувати комфорт і мати крутий вигляд.
Поєднання спортивного одягу з елементами високого стилю дає можливість виділитися за будь-якої нагоди, від повсякденної події до важливої зустрічі. Розповідаємо, як цього досягти за 5 простих кроків.
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Передовсім пам'ятай, що стиль спортивної розкоші – це не просто поєднання будь-якого спортивного одягу з якоюсь якісною річчю, а навіть навпаки. Ти маєш думати й усвідомлювати, що одягаєш, щоб вбрання було повністю доречним.
Крок перший: вибери правильний одяг
Обирай спортивний одяг високого класу (тобто одяг, який поєднує баланс між спортивними технологіями та дизайном), як-от світшоти, спортивні штани та спортивні куртки. Ці речі не тільки забезпечать комфорт, але й додадуть стилю нотку розкоші.
Крок другий: розумно поєднуй кольори
- Частиною продуманого образу є те, як ми поєднуємо кольори. Ти можеш виглядати абсолютно круто за допомогою правильного поєднання кольорів. Щоб досягти розкішного спортивного стилю, слід обирати за основу палітру нейтральних кольорів, таких як білий, чорний, сірий і темно-синій.
- А до неї додавати штрихи більш яскравих кольорів, як-от червоного або зеленого, в невеликих деталях, таких як кросівки або аксесуари. Таке поєднання кольорів дозволить тобі виглядати вишукано та сучасно.
Стиль спортивної розкоші – це не просто поєднання спортивного костюма з аксесуаром / Фото lookstudio@freepik
Крок третій: обирай якісне взуття
Твої кросівки – ключовий елемент для досягнення спортивного та розкішного вигляду. Інвестуй у високоякісні кросівки відомих брендів. Білі кеди – класичний вибір, який ідеально поєднується з будь-яким вбранням, але – не бійся експериментувати з іншими стилями та кольорами, щоб додати нотку індивідуальності.
Крок четвертий: додай стильні аксесуари
- Аксесуари – це останній штрих, який зробить твій образ довершеним. Обирай дизайнерські годинники, якісні протисонцеві окуляри та мінімалістичні прикраси, щоб створити атмосферу вишуканості.
- Навіть розкішні сумки ідеально пасуватимуть до твого спортивного стилю. Не варто недооцінювати силу деталей – аксесуари можуть суттєво змінити твій образ.
Крок п'ятий: балансуй між спортивним і розкішним
Баланс між цими двома всесвітами має важливе значення для створення успішного образу. Поєднуй спортивний одяг з більш ошатними елементами, такими як сорочка або пальто. Таке поєднання стилів створює цікавий контраст, який дозволить тобі виділитися і виглядати модно.Додаткова порада: подбай про догляд за собою. Важливим аспектом спортивного та розкішного вигляду є увага до догляду за собою. Доглядай за волоссям, бородою. Використовуй якісні засоби, щоб обличчя було свіжим і здоровим.