Як виглядати спортивно й розкішно: 5 простих кроків

У світі чоловічої моди тренд на спортивну розкіш став стильним універсальним варіантом. Що не дивно, адже він створює спроможність одночасно відчувати комфорт і мати крутий вигляд.

Поєднання спортивного одягу з елементами високого стилю дає можливість виділитися за будь-якої нагоди, від повсякденної події до важливої зустрічі. Розповідаємо, як цього досягти за 5 простих кроків.

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Передовсім пам'ятай, що стиль спортивної розкоші – це не просто поєднання будь-якого спортивного одягу з якоюсь якісною річчю, а навіть навпаки. Ти маєш думати й усвідомлювати, що одягаєш, щоб вбрання було повністю доречним.

Крок перший: вибери правильний одяг

Обирай спортивний одяг високого класу (тобто одяг, який поєднує баланс між спортивними технологіями та дизайном), як-от світшоти, спортивні штани та спортивні куртки. Ці речі не тільки забезпечать комфорт, але й додадуть стилю нотку розкоші.

Крок другий: розумно поєднуй кольори

Частиною продуманого образу є те, як ми поєднуємо кольори. Ти можеш виглядати абсолютно круто за допомогою правильного поєднання кольорів. Щоб досягти розкішного спортивного стилю, слід обирати за основу палітру нейтральних кольорів, таких як білий, чорний, сірий і темно-синій.

палітру нейтральних кольорів, таких як білий, чорний, сірий і темно-синій. А до неї додавати штрихи більш яскравих кольорів, як-от червоного або зеленого, в невеликих деталях, таких як кросівки або аксесуари. Таке поєднання кольорів дозволить тобі виглядати вишукано та сучасно.



Стиль спортивної розкоші – це не просто поєднання спортивного костюма з аксесуаром / Фото lookstudio@freepik

Крок третій: обирай якісне взуття

Твої кросівки – ключовий елемент для досягнення спортивного та розкішного вигляду. Інвестуй у високоякісні кросівки відомих брендів. Білі кеди – класичний вибір, який ідеально поєднується з будь-яким вбранням, але – не бійся експериментувати з іншими стилями та кольорами, щоб додати нотку індивідуальності.

Крок четвертий: додай стильні аксесуари

Аксесуари – це останній штрих, який зробить твій образ довершеним. Обирай дизайнерські годинники, якісні протисонцеві окуляри та мінімалістичні прикраси, щоб створити атмосферу вишуканості.

Обирай дизайнерські годинники, якісні протисонцеві окуляри та мінімалістичні прикраси, щоб створити атмосферу вишуканості. Навіть розкішні сумки ідеально пасуватимуть до твого спортивного стилю. Не варто недооцінювати силу деталей – аксесуари можуть суттєво змінити твій образ.

Крок п'ятий: балансуй між спортивним і розкішним

Баланс між цими двома всесвітами має важливе значення для створення успішного образу. Поєднуй спортивний одяг з більш ошатними елементами, такими як сорочка або пальто. Таке поєднання стилів створює цікавий контраст, який дозволить тобі виділитися і виглядати модно.

Важливим аспектом спортивного та розкішного вигляду є увага до догляду за собою. Доглядай за волоссям, бородою. Використовуй якісні засоби, щоб обличчя було свіжим і здоровим.