Стиліст розповів, як виглядати мускулистішим: 5 порад для кожного чоловіка

Ти вже не один місяць ходиш до спортзалу та почуваєшся досить упевненим. Але, за словами експерта Алекса Коста, це лише половина справи. Він поділився кількома секретами, які дозволять твоєму тілу виглядати значно рельєфніше. І їх ми наполегливо рекомендуємо взяти на озброєння.

На своєму ютуб-каналі Алекс Коста поділився 5 безпрограшними порадами, які дозволять тобі виглядати значно мускулистішим. Спойлер: для цього не потрібно нічого підкладати під одяг.

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"Якщо ти не підкреслюєш своє тіло належним чином, воно й не буде мати такий добрий вигляд, як могло б", – наголошує він.

Як виглядати мускулистішим: 5 порад від стиліста

1. Носи темніші кольори

Ти не повіриш, але чорний колір ідеально підходить не лише для тих, хто хоче приховати не надто ідеальне тіло. Стиліст переконує, що він дозволяє додати певної фактурності навіть досить струнким чоловікам.

Також він пропонує додати до свого гардеробу одяг темно-синього, темно-бордового, темно-сірого кольорів.

"Цьому є наукове пояснення. Наші очі схильні перебільшувати яскравіші кольори... Натомість коли ми дивимося на темніші, ми збираємося побачити, що там насправді є", – зауважує він.



Додай до свого гардеробу одяг темних кольорів / Фото Unsplash

2. Засукай рукава

Якщо ти носиш футболку з досить довгими або вільними рукавами, пора засукати їх нарешті. Це простий спосіб трохи більше продемонструвати свої біцепси та трицепси. Якщо ж ти віддаєш перевагу сорочкам, то найкращий варіант – засукати рукав до рівня трохи нижче ліктя, щоб оголити передпліччя. Ефект буде аналогічним!

3. Позбудься зайвої рослинності

Якщо ти хочеш продемонструвати м'язи передпліччя, переконайся, що їх дійсно видно.

"Те ж саме з ногами. І, безперечно, те ж стосується преса та грудей. Пограйся з тримером і підбери стрижку, яка найкраще підійде до твого типу статури", – додає експерт.



Зайва рослинність відвертає увагу від твоєї фактури / Фото Unsplash

4. Додай трохи засмаги

"Це робить твої м'язи чіткішими. Ось чому бодибілдери роблять це до того, як виходять на сцену", – наголошує Коста.

Але він також нагадує про небезпеку зловживання сонячними ваннами. Тож пам'ятай про те, що засмагати краще до полудня або вже після обіду. Або ти можеш використати спрей, який додасть твоїй шкірі необхідного бронзового відтінку.

5. Горизонтальні смуги

Раніше вважалося, що вертикальні смужки дозволять тобі виглядати вищим і стрункішим. Але тепер у тренді горизонтальні смужки.

"Але все залежить від твого типу статури. Якщо ти великий хлопець, то, ймовірно, тобі не варто носити горизонтальні смужки... Якщо ж ти стрункий, ти можеш сміливо носити одяг з горизонтальними смужками", – додає він.

Він також рекомендує приміряти одяг з обома типами смужок. Це дозволить побачити, як він візуально змінює твій силует і фактуру.

Дивися на відео, як Алекс Коста ділиться порадами зі стилю:

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Прислухайся до порад експерта, щоб мати стильний вигляд. А ще з їхньою допомогою ти зможеш підкреслити фактурність власного тіла. А це, повір, однозначно зауважать панянки, з якими ти регулярно спілкуєшся.