100 тисяч стрибків за 30 днів: блогер вразив результатами тренувань зі скакалкою

Як ми вже розповідали раніше, стрибки зі скакалкою – одна з недооцінених дисциплін. Особливо влітку, коли всі мріють про відпустки, відпочинок і не дуже хочуть ходити до спортзалу.

Ден Вітмер, одна з половинок ютуб-каналу Jump Rope Dudes, поставив собі виклик на початку літа. На це він пішов після того, як трохи розслабився у тренуваннях під час відпустки.

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Він хотів зробити 100 000 стрибків зі скакалкою протягом одного місяця і подивитися, як це вплине на його фізичну форму та фізичну підготовку. Тепер, у новому відео, він ділиться тим, чого навчився за ці 30 днів.

100 тисяч повторень за 30 днів

Вітмер розбив свою мету на 3500 – 4000 стрибків на день. Себто на 40 – 45-хвилинні високоінтенсивні тренування зі скакалкою.

Перед тим як кидати собі будь-який виклик подібного характеру, необхідно проконсультуватися з лікарем. Він, з урахуванням усіх протипоказань, допоможе тобі уникнути негативних наслідків для свого здоров'я.

Це звучить легко, але коли ви починаєте це робити, то розумієте, наскільки це складно. Навіть 4000 стрибків на день, я думав, що це не так вже й багато... але коли ви робите це і робите правильно, це насправді складніше, ніж я думав. І не просто вкластися в 40-45-хвилинне тренування, а робити це щодня,

– наголосив він.

Аспект вироблення звички виявився однією з найдивовижніших переваг цього виклику, зазначає він.

За його словами, найцікавіше в цьому процесі те, що коли він виробив звичку робити це постійно, коли подолав позначку в 50 000 стрибків, це дійсно стало легко. Вітмер припускає, що його тіло більше звикло до таких стрибків, а також це стало частиною його рутини.

Ден Вітмер виконав 100 тисяч стрибків зі скакалкою за місяць: дивися відео

"Іноді справа не в тому, щоб отримати мотивацію для дво- або тригодинного тренування, а в тому, щоб робити щось протягом п'яти хвилин щодня, і сам факт, що ви це робите, допоможе вам створити звичку, а коли ви створите звичку, буде дуже легко продовжувати і збільшувати кількість занять", – додав він.

Вітмер, який також бігає, займається серфінгом і грає в баскетбол, був радий результатам нової звички. Завдяки їй у нього покращилася робота серцево-судинної системи. А ще цей виклик допоміг йому в інших дисциплінах.

Напевно, найкрутішим результатом цього випробування стало підвищення моєї витривалості, швидкості та витривалості. Я помітив, що моя здатність бігати швидше і довше різко зросла... З точки зору продуктивності, це дійсно вражає... Я відчув, що стаю кращим спортсменом, і саме тут я бачу, що сила скакалки дійсно ефективна,

– підкреслив він.

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Якщо абстрагуватися від стрибків зі скакалкою, то приклад нашого героя демонструє одну важливу річ. Мовиться про приділення уваги фізичній активності на щоденній основі. Нехай це будуть не 40-45-хвилинні тренування. Але вони однозначно принесуть користь тобі та дозволять досягнути бажаних результатів у роботі над тілом своєї мрії. Пам'ятай, що варто йти малими, але впевненими кроками вперед.