170-кілограмовий стронгмен кинув собі виклик: чи зможе він протистояти профі UFC

Чемпіон-стронгмен і колишній володар титулу "Найсильніша людина світу" Едді Голл у 2020 році серйозно змінив своє життя. Він став боксером. А тепер ще й досліджує різні види спорту.

На своєму ютуб-каналі він викладає ролики, на яких можна побачити, як стронгмен кидає собі все нові й нові виклики. Зокрема, тестує на собі різні форми бойових тренувань – футбол, тімберспорт і сумо. Нещодавно він навіть дебютував на професійному борцівському турнірі.

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У новому відео Голл, який має зріст 189 сантиметрів і важить близько 168 кілограмів, проходить експрес-курс зі змішаних бойових мистецтв від 195-сантиметрового, 113-кілограмового професійного бійця Тома Аспіналла. Він наразі посідає четверте місце у важкій вазі UFC.

Аспіналл має репутацію переможця, який виграє свої поєдинки за надзвичайно короткий проміжок часу. Він наразі є рекордсменом серед п'яти найшвидших поєдинків в UFC.

Мені подобається швидко входити і виходити, – каже він Голлу. – Якщо мені не потрібно отримувати удари в обличчя, я не хочу цього робити.

Він починає тренування Голла з того, що навчає його, як відволікати і дезорієнтувати суперника джебами, як виводити його з рівноваги, а також корисності ударів ногами.

"Удари ногами – одна з найефективніших речей, які ви можете зробити, особливо у важкій вазі", – каже Аспіналл.

Водночас він додає, що бити ногою може бути так само небезпечно, як і отримувати удар, а біль – "жахливий".

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Ви хочете бути в потоці, де ви рухаєтеся, а ваш суперник не знає, що ви збираєтеся робити, – пояснює він. – Якщо ви подивитеся на найкращих людей у будь-якому бойовому виді спорту, чи то бокс, чи кікбоксинг, чи ММА, вони завжди розумні люди і завжди на крок попереду свого опонента.

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Вельми кумедно спостерігати, як майже 170-кілограмовий стронгмен справляється з новим викликом. Хай там як, він досить здібний учень. А хитрощі, озвучені Аспіналлом, можуть знадобитися і тобі. Тож, варто їх запам'ятати.