Ефектне фото Тані Брик буквально розбурхало користувачів мережі. А все тому, що українська модель знялася топлес. Щоб не потрапити у немилість інстаграму, свої оголені груди красуня прикрила руками.

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Але цей факт не засмутив її прихильників. Вони були максимально щедрими не лише на лайки, а й коментарі. Традиційно лови найкращі з них, перед тим як милуватися гарячим кадром нашої героїні:

  • "Перша думка: "Що робить Ріанна у моїй стрічці?";
  • "Я обожнюю тебе фотографувати";
  • "Від очей Тані неможливо відірвати погляду";
  • "Дуже красиво";
  • "Ти просто нереальна";
  • "Я у захваті";
  • "Космічна красуня";
  • "Ти змушуєш моє серце шалено битися".

Таня Брик знялася топлес
Гаряче фото Тані Брик розбурхало мережу / Фото з інстаграму Брик

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Слідкувати за Танею Брик в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на українську модель. Це дозволить тобі одним з перших милуватися її гарячими фото. А вони, до слова, регулярно з'являються в мережі.