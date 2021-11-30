Ефектне фото Тані Брик буквально розбурхало користувачів мережі. А все тому, що українська модель знялася топлес. Щоб не потрапити у немилість інстаграму, свої оголені груди красуня прикрила руками.
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Але цей факт не засмутив її прихильників. Вони були максимально щедрими не лише на лайки, а й коментарі. Традиційно лови найкращі з них, перед тим як милуватися гарячим кадром нашої героїні:
- "Перша думка: "Що робить Ріанна у моїй стрічці?";
- "Я обожнюю тебе фотографувати";
- "Від очей Тані неможливо відірвати погляду";
- "Дуже красиво";
- "Ти просто нереальна";
- "Я у захваті";
- "Космічна красуня";
- "Ти змушуєш моє серце шалено битися".
Гаряче фото Тані Брик розбурхало мережу / Фото з інстаграму Брик
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Слідкувати за Танею Брик в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на українську модель. Це дозволить тобі одним з перших милуватися її гарячими фото. А вони, до слова, регулярно з'являються в мережі.