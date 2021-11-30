Таня Брик знялася топлес: гаряче фото української моделі розбурхало мережу

Цього разу під нашим прицілом неймовірна Таня Брик. Сексуальна українська модель регулярно тішить своїх підписників гарячими фотографіями. Тож не дивно, що цього разу вона вирішила не робити винятків з правил. Гайда насолоджуватися порцією спокуси разом з Men 24.

Ефектне фото Тані Брик буквально розбурхало користувачів мережі. А все тому, що українська модель знялася топлес. Щоб не потрапити у немилість інстаграму, свої оголені груди красуня прикрила руками.

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Але цей факт не засмутив її прихильників. Вони були максимально щедрими не лише на лайки, а й коментарі. Традиційно лови найкращі з них, перед тим як милуватися гарячим кадром нашої героїні:

"Перша думка: "Що робить Ріанна у моїй стрічці?";

"Я обожнюю тебе фотографувати";

"Від очей Тані неможливо відірвати погляду";

"Дуже красиво";

"Ти просто нереальна";

"Я у захваті";

"Космічна красуня";

"Ти змушуєш моє серце шалено битися".



Гаряче фото Тані Брик розбурхало мережу / Фото з інстаграму Брик

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Слідкувати за Танею Брик в інстаграмі – суцільне задоволення. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на українську модель. Це дозволить тобі одним з перших милуватися її гарячими фото. А вони, до слова, регулярно з'являються в мережі.