Американська супермодель розбурхала мережу фотографією у ліжку: спокусливий кадр

Тайра Бенкс приголомшує своєю неймовірною вродою. 47-річна супермодель виклала в мережі фото, на якому вона позує у ліжку, прикриваючи оголене тіло постільною білизною. Провокативне фото неабияк розбурхало підписників зірки подіумів. Насолоджуйся порцією краси від Тайри Бенкс на Men 24!

Супермодель Тайра Бенкс не надто часто тішить своїх підписників спокусливими світлинами, тож такі пости – справжнє свято. Не дивно, що прихильники 47-річної красуні не можуть відірвати очей від її публікації.

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"Багато хто думає, як я виглядаю, коли прокидаюся щоранку... але ви не знаєте, як це насправді", – написала вона під постом.

Не дивно, що прихильники Тайри Бенкс залишили безліч коментарів під цим фото. Їм шалено сподобалося спостерігати за своєю кумиркою у ліжку:

"Приголомшлива";

"Красива Тайра";

"Я б залюбки приєднався до тебе у ліжку";

"Справжнє полум'я у ліжку";

"Сексуальна та приваблива як завжди";

"Я мрію побачити тебе зранку, але думаю, що твоя зачіска буде більш дикою";

"Неймовірна королева".

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Тайра Бенкс вражає своєю вродою та спокусливими формами. Супермодель однозначно заслуговує не лише на твій лайк і коментар, а й на підписку. Будь одним з перших, хто бачитиме свіжі пости моделі.