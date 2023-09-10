Осінь 2023 – тренди стилю чоловічого одягу, яких варто дотримуватися
Джерело:GQ
Осінь вже тут і час бути готовим до нових тенденцій у чоловічій моді. У цьому сезоні стиль одягнений у теплі кольори та комфортні матеріали.
Але – з акцентом на універсальність та зручність. Ось три обов'язкові елементи, які допоможуть тобі залишатися в тренді впродовж осінніх місяців.
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Земляні та нейтральні тони: ідеальна осіння палітра
Восени домінують кольори, які показують природні відтінки ландшафту: коричневі, бежеві, оливково-зелені та попелясті апельсини. Ці теплі землисті тони ідеально підходять для створення елегантних і непідвладних часу вбрань. Обирай одяг цих кольорів і комбінуй його для створення вишуканого та збалансованого образу.
Картаті принти: класика, яка ніколи не виходить з моди
Картаті принти повертаються, і це безсумнівний вибір для осені. Від культової шотландки до більш стриманої клітинки – ця тенденція охоплює сорочки, піджаки та пальта, додаючи нотку елегантності та вишуканості будь-якому вбранню. Картаті принти універсальні та адаптуються до різних стилів, що робить їх обов'язковим елементом осіннього гардероба.
Трикотаж: комфорт і стиль в одному виробі
Коли температура падає, трикотаж стає незамінним союзником. Вовняні джемпери, кардигани та в'язані шарфи – ключові елементи, які додадуть тепла та текстури осіннім ансамблям. Тренд, який набув популярності в останні роки – оверсайз. Ці зручні речі вільного крою ідеально підходять для створення розслабленого стильного образу.
Осінні тренди чоловічої моди / Фото senivpetro@freepik
Бонусна порада: взуття та аксесуари – деталі, які мають значення
У світі чоловічої моди все вирішують деталі. У цьому осінньому сезоні взуття та аксесуари також будуть завершувати твій образ. Ось кілька рекомендацій, які допоможуть не відставати від трендів.
- Черевики з низькими халявами та шнурівкою – це універсальний і стильний варіант на всі випадки життя. Поєднуй їх із джинсами або брюками для створення повсякденного або напівофіційного образу. Також черевики челсі – ще один популярний і зручний варіант, який ідеально підходить для прохолодних осінніх днів. А шкіряні черевики на товстій підошві ідеально підійдуть для сміливого та індивідуального стилю.
- Аксесуари – тонкий, але ефективний спосіб додати стилю та індивідуальності вбранню. У цьому сезоні в'язані шапки – популярний вибір, який захищає від холоду, додаючи при цьому сучасний і невимушений штрих до образу. Обирай нейтральні кольори або прості принти, щоб вони легко поєднувалися з рештою вбрання. Шарфи також є обов'язковим осіннім аксесуаром. Можна обрати кольори та візерунки, які доповнять твій трикотаж, створюючи гармонійний та затишний образ.