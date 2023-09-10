Осінь 2023 – тренди стилю чоловічого одягу, яких варто дотримуватися

Осінь вже тут і час бути готовим до нових тенденцій у чоловічій моді. У цьому сезоні стиль одягнений у теплі кольори та комфортні матеріали.

Але – з акцентом на універсальність та зручність. Ось три обов'язкові елементи, які допоможуть тобі залишатися в тренді впродовж осінніх місяців.

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Земляні та нейтральні тони: ідеальна осіння палітра

Восени домінують кольори, які показують природні відтінки ландшафту: коричневі, бежеві, оливково-зелені та попелясті апельсини. Ці теплі землисті тони ідеально підходять для створення елегантних і непідвладних часу вбрань. Обирай одяг цих кольорів і комбінуй його для створення вишуканого та збалансованого образу.

Картаті принти: класика, яка ніколи не виходить з моди

Картаті принти повертаються, і це безсумнівний вибір для осені. Від культової шотландки до більш стриманої клітинки – ця тенденція охоплює сорочки, піджаки та пальта, додаючи нотку елегантності та вишуканості будь-якому вбранню. Картаті принти універсальні та адаптуються до різних стилів, що робить їх обов'язковим елементом осіннього гардероба.

Трикотаж: комфорт і стиль в одному виробі

Коли температура падає, трикотаж стає незамінним союзником. Вовняні джемпери, кардигани та в'язані шарфи – ключові елементи, які додадуть тепла та текстури осіннім ансамблям. Тренд, який набув популярності в останні роки – оверсайз. Ці зручні речі вільного крою ідеально підходять для створення розслабленого стильного образу.



Осінні тренди чоловічої моди / Фото senivpetro@freepik

Бонусна порада: взуття та аксесуари – деталі, які мають значення

У світі чоловічої моди все вирішують деталі. У цьому осінньому сезоні взуття та аксесуари також будуть завершувати твій образ. Ось кілька рекомендацій, які допоможуть не відставати від трендів.