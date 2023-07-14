У Гарварді назвали 5 ознак того, що ти дійсно щасливий на своїй роботі

У якийсь момент ми всі ставили собі доленосне питання: чи щасливі ми на роботі? Гарвард має відповідь. Для цього варто перевірити, чи можеш ти виявити ці 5 ознак.

У світі роботи ми часто думаємо, що пріоритетом є задоволеність і щастя клієнтів. Так, звичайно, це важливо, навіть життєво необхідно для будь-якого бізнесу. Але насправді багато генеральних директорів та інших керівників забувають, що почуття їхніх співробітників мають вирішальне значення для довгострокового зростання. Науковий журнал пояснює, що "компанія може збільшити свої доходи на 50%, покращивши досвід своїх співробітників". Тому що так, щасливі працівники = щасливі клієнти. Гайда визначатися, що ж означає, що ти дійсно щасливий на роботі.

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1. Люди слухають тебе

Це може здатися логічним будь-кому, хто має хоч краплю логіки... Але багато менеджерів забувають про це. Що має вирішальне значення для хорошого робочого досвіду – це слухати свою команду, коли вони говорять. По-перше, тому що вони часто знають ринок і ситуацію з клієнтами краще, ніж люди на вершині організаційної структури. Тому що, так, саме вони розмовляють і спілкуються з клієнтами.

По-друге, тому що команда, яка не відчуває, що її слухають, в кінцевому підсумку буде менш відданою або навіть налаштованою проти компанії. І насправді часто існує велика різниця між тим, що компанія говорить, і тим, що вона робить. У своєму дослідженні Гарвардські дослідники виявили, що 49% опитаних менеджерів хвалили умови праці своїх співробітників. Однак лише 31% останніх поділяють цю думку.



Важливо, щоб тебе чули на роботі / Фото marymarkevich

2. Ми довіряємо вам, а ви довіряєте нам

Незалежно від того, чи стикався ти з цим на власному досвіді, чи чув про це від друзів, кожен знає про горезвісне робоче середовище, де за тобою пильно стежать. За кожним рухом, кожною операцією, кожною місією тощо. Це може бути психологічно виснажливим для працівника. У здоровому робочому середовищі існує два типи довіри.

Перший, і часто єдиний, про який ми думаємо, – це довіра компанії до своєї команди. Але другий є вирішальним, і він походить від тебе! Це довіра працівника до свого керівництва або колег. Коли ти поєднуєш їх разом, ти досягаєш взаємної довіри, яка значно полегшує побудову стосунків і спільне досягнення цілей. Для Гарварду це ключ до творчості та співпраці.

Взаємна довіра покращує утримання співробітників і зменшує несхильність до ризику, одночасно сприяючи досягненню кінцевого результату,

– йдеться в дослідженні.

3. Ти поділяєш цінності компанії

Цінності компанії часто відіграють важливу роль у нашому виборі компанії. Попри це, вони іноді можуть змінюватися протягом нашого перебування в компанії. Тому важливо регулярно, але не надто регулярно, перевіряти, чи інтереси компанії все ще збігаються з твоїми. Але щоб це сталося, твоя компанія повинна чітко їх декларувати та поважати.

І, на жаль, результати часто можуть бути досить сумними. У своєму дослідженні Гарвардський університет виявив, що лише "36% опитаних працівників відчувають, що їх цінують і що вони знаходяться в центрі бачення компанії".



Важливо, щоб ти поділяв цінності компанії / Фото fabrikasimf

4. Твій успіх визнають

Знову ж таки, це може здатися логічним, але це не завжди так. Проте Гарвард наполягає на важливості цього фактору.

Визнання може бути економічно ефективним способом підвищення залученості співробітників, що, своєю чергою, позитивно впливає на лояльність, утримання та продуктивність,

– зазначає журнал.

Тому визнання має важливе значення, і воно може приймати різні форми. Як керівник, ти, звичайно, можеш привітати людей, які найбільше залучені до роботи, але ти також можеш розвивати цей потенціал, пропонуючи нові можливості або іноді проявляючи більшу гнучкість у відносинах з відповідною особою.

5. Коли технології не заважають твоїй роботі

У наш час бізнесу важко, якщо не неможливо, функціонувати без технологій. На жаль, технології часто заважають працівникам працювати і змушують їх страждати. Так, хоча цей інструмент полегшує наше життя і підвищує продуктивність, баги можуть (дуже) часто нас гальмувати. Тому для гарної роботи важливо мати інструменти, які добре працюють на благо наших місій.

Неочікувано, але ця проблема, схоже, впливає на команди. Гарвардський університет провів опитування і виявив, що лише 52% менеджерів вважають, що їхня компанія надає технології, які працюють ефективно. У випадку, якщо проблеми не можуть бути вирішені швидко, важливо, щоб будь-який менеджер брав це до уваги і не перекладав провину на своїх співробітників.

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Скільки ознак ти виявив у себе? Якщо всі, то можемо тебе привітати з тим, що ти абсолютно щасливий на роботі. Якщо ж ні, то тобі є до чого рости.