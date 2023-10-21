Ці ознаки свідчать, що ти втрачаєш себе у стосунках

Будь-які стосунки є складними, і дуже легко настільки сильно захопитися своїм партнером, що іноді можна втратити з поля зору те, ким ти є як особистість. Хоча любов і зв'язок мають важливе значення, не менш важливо зберігати почуття власної індивідуальності.

Ось деякі з ознак, які ти можеш помітити в собі, що вказують на те, що ти втрачаєш своє справжнє "Я" та ідентичність у світлі стосунків з коханою людиною.

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1. Переслідуєш лише інтереси своєї партнерки

Ти раптом помітив, що тобі подобається все, що робить твоя партнерка? Хоча спільні інтереси – це позитивний аспект стосунків, втрата твоїх унікальних хобі та пристрастей може бути ознакою того, що ти втрачаєш свою індивідуальність. Не приховуй свої відмінності, вони роблять тебе таким, яким ти є!

2. Уникнення конфлікту за будь-яку ціну

Конфлікт – це природна частина будь-яких стосунків, але якщо ти постійно йдеш на компроміс зі своїми переконаннями та цінностями, щоб уникнути розбіжностей, ти, можливо, жертвуєш власним голосом та автентичністю. Здорові стосунки вимагають спілкування та компромісів, а не мовчання.

3. Пріоритетність потреб твоєї партнерки над твоїми власними

Піклуватися про свого партнера – це чудово, але коли ти постійно ставиш її потреби вище за свої, це може призвести до образи і самозабуття. Турбота про себе і любов до себе є передумовами міцних стосунків.

4. Труднощі у прийнятті рішень без партнера

Якщо ти втратив здатність приймати особисті рішення без консультації з партнером, це може свідчити про значну втрату незалежності. Твій вибір також повинен відображати твої цінності.



Тобі стало складно ухвалювати рішення без партнерки / Фото freepik

5. Ізоляція від друзів і сім'ї

Дедалі більша ізоляція від друзів і сім'ї через твої стосунки може свідчити про нездорову залежність. Твої близькі надають тобі важливу підтримку та перспективу, і ти не повинен нехтувати ними.

6. Постійно шукаєш схвалення від партнера

Постійне очікування від партнера схвалення може свідчити про брак самоповаги. Справжня впевненість йде зсередини, і здорові стосунки повинні підвищувати, а не визначати твою самооцінку.

7. Компроміс у досягненні особистих цілей

Чи відмовився ти від своїх мрій та амбіцій заради цілей партнерки? Компроміс необхідний, але не варто повністю жертвувати своїми прагненнями. Стосунки повинні бути сприятливим простором для процвітання обох партнерів.

8. Почуття провини за те, що ви проводите час окремо

Почуття провини за бажання провести час наодинці або з друзями – це тривожний сигнал. Здорові стосунки дають можливість для незалежності та особистісного зростання. Невелика відсутність може змусити зв'язок ставати сильнішим.

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Будуючи щасливі та гармонійні стосунки важливо не втрачати в них особистість. Потурбуйся про те, щоб твоє власне "Я" не зникло на фоні щасливого "Ми".