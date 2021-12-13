Том Голланд і 3 його стрижки, які дозволяють завжди бути на висоті

Багато шанувальників Marvel вважають Тома Голланда найкращою версією Людини-павука. Тож не дивно, що він надихає чоловіків по всьому світу. Зокрема, його відчуття стилю та смаку.

Том Голланд за всю свою кар'єру показав, що він може сміливо експериментувати зі стрижками. І, будемо відвертими, більшість з них йому личать. Ми назвемо 3 стрижки зірки Marvel, які дозволяють йому завжди бути на висоті.

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1. Коротка стрижка

Знаменита стрижка Buzz Cut була в моді протягом поколінь, і це тому, що за нею легко доглядати. А ще вона дозволяє додати певної "зухвалості" образу.

Перевага цієї зачіски, яку колись носив і Девід Бекхем, і Кріштіану Роналду, і Джейк Джилленгол, полягає в тому, що волосся може бути або дуже коротким, або трохи довшим. Усе залежить від твоїх вподобань.

Але тут потрібно звернути увагу на форму свого черепа. Декому личитиме мінімум волосся, а декому потрібно буде залишати бодай якусь довжину.

2. Об'єм зверху

Це ще одна класична зачіска. Її особливість полягає в тому, що довжина волосся у ній порівняно невелика. Тож за нею максимально легко доглядати кожному чоловікові. Навіть тому, у кого недостатньо вільного часу.

Це базова зачіска, яка характеризується мінімальною довжиною з боків і об'ємом зверху. Але вона не нагадує класичного помпадура.

3. Пишна грива

Це зачіска, якій властива більша довжина. Але не це боб або щось подібне, що вимагало б значно більшого догляду. Перевага цієї зачіски полягає в тому, що вона дозволяє максимально експериментувати з укладкою.

Це класична зачіска, яка дозволяє тобі більше грати зі своєю зовнішністю. Вона чудово працює, коли у тебе хвилясте волосся, а також допомагає обрамити твоє обличчя. Голланд на власному прикладі показує, що ця стрижка може бути як вкрай елегантною, так і досить бунтарською.

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Якщо ти фанат Marvel та Тома Голланда, то можеш взяти на озброєння одну з його зачісок. Нагадуємо, що волосся – не зуби, тож не варто боятися експериментувати зі своєю стрижкою.