4 поширені помилки у фітнесі, яких слід уникати під час святкового сезону

Це та пора року, коли смакові рецептори танцюють танго з солодощами, а килимок для йоги таємниче зникає під купою подарунків. Але це не означає, що ти можеш дозволити собі ігнорувати тренування.

Перед тим, як обміняти гантелі на всілякі смаколики, а пізніше – пампухи, уважно подивися на ці типові помилки у фітнесі, які приходять зі святковим сезоном. Експерт дав поради, як уникнути цих помилок і не випустити з уваги свої фітнес-цілі під час святкувань.

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Українці святкують від Романа до Йордана. Але це ж не означає, що слід усі ці дні байдикувати і лиш наїдати собі боки. Гайда разом розбиратися з помилками та як їх усувати.

Помилка №1: Робити "коротку перерву" у тренуваннях

Диявол на твоєму плечі може безневинно підказати, що кілька вихідних днів у спортзалі не матимуть великого значення для твоєї фізичної форми. Але правда полягає в тому, що ці "короткі перерви" можуть швидко перетворитися на тривалі канікули у фітнесі, що ускладнює відновлення.

За словами Гаутамана Рамеша, фітнес-експерта cult.fit, установка призупинити свою фітнес-подорож до закінчення свят є вагомою причиною відхилення від здорового способу життя.

Замість цього, подумай про те, щоб включити швидкі та ефективні тренування у свій щільний графік, і хто знає, можливо, у тебе буде більш здоровий та енергійний святковий сезон.

Пройдіть 10 тисяч кроків або зробіть швидке домашнє тренування протягом 15 – 20 хвилин,

– радить Рамеш.

За його словами, також допомагає планування тренувань – виділи час у своєму календарі і переконайся, що ти його дотримуєшся.



Краще робити коротші тренування, ніж паузи між ними / Фото freepik

Помилка №2: Потонути в насолодах

Це класична помилка – потурати собі без жодного натяку на провину. Але чи справді ця додаткова порція смаколиків варта крові, поту і сліз, які ти витратив на досягнення своїх тренувальних цілей протягом останніх кількох місяців? Хоча це абсолютно нормально – насолоджуватися улюбленими ласощами, важливо знати міру.

Практикуйте контроль порцій, утримуйтеся від других порцій і подумайте про швидкий салат або протеїновий коктейль перед святковою трапезою або вечіркою,

– каже Рамеш, додаючи, що ці стратегії допоможуть досягти здорового балансу.

Помилка №3: Перебір зі спиртним

Надмірне вживання алкоголю може зірвати твою фітнес-подорож, зневоднити організм і призвести до втрати самоконтролю, коли справа доходить до святкових частувань. Якщо ти не можеш повністю відмовитися від алкоголю, постарайся обмежити його вживання до 1 – 2 коктейлів. До прикладу, рекомендуємо приготувати Nemiroff Negroski.

Не змішуйте їх з іншими калорійними напоями і намагайтеся не пити на порожній шлунок,

– каже Рамеш.



Обмежуй себе 1 – 2 коктейлем / Фото senivpetro

Помилка №4: Жертвувати своїм сном

У розпал святкувань дуже легко порушити свій графік сну. Багато хто з нас йде на компроміс з годинами відпочинку, думаючи, що зможе надолужити це пізніше. Але сон, друже, це не вимикач, який можна ввімкнути і вимкнути. Жертвування цими важливими годинами може завдати шкоди твоєму загальному самопочуттю.

Це призводить до втоми, порушує метаболізм і підвищує ймовірність того, що ти потягнешся за додатковою порцією солодощів, щоб не заснути. За словами Рамеша, у святкові дні варто спробувати прокидатися раніше, щоб вирівняти свій цикл сну.

Power Naps – це також чудовий спосіб надолужити втрачений сон. Швидкий 30-хвилинний сон може мати велике значення,

– додає він.

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Постарайся зробити все для того, щоб твоя тренувальна рутина не зазнала змін. Важливо продовжувати надалі тренуватися, навіть коли святкова лихоманка починає брати гору.