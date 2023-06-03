Кинь своєму тілу справжній виклик: тренування на все тіло, яке ти обов'язково захочеш повторити
Джерело:Володимир Сидорук
Ми продовжуємо підшукувати для тебе цікаві та не банальні способи стати кращою версією себе вчорашнього. Цього разу лови комплекс вправ на все тіло, який можна виконувати просто неба.
Ним поділився фітнес-тренер Володимир Сидорук. За словами експерта, це тренування для досвідчених. Тож, якщо ти новачок у роботі над своїм тілом, будь обережним і не намагайся витиснути з себе максимум на першому ж занятті.
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Потужне тренування на все тіло
Тренер зазначає, що в цьому випадку ми працюємо за таймером. Ти повинен приділяти виконанню вправи 30 секунд, після чого дати собі 10 секунд для відпочинку.
Навантаження для себе ти регулюєш з допомогою зміни швидкості виконання вправ. Якщо надто легко дається, то прискорюєшся і навпаки.Увага! Надзвичайно важливо перед початком тренування виконати розминку. Тобі необхідно розігріти м'язи, щоб уникнути больових відчуттів, а також можливого травматизму.
Сам комплекс складається з п'яти вправ. Тобі необхідно їх виконувати по колу. Таких кіл слід зробити 4 – 5, а після тренування потрібно буде зробити заминку.
Як правильно виконувати вправи: дивися на відео
- 1. У першій вправі ти робиш перекат з лівого боку на правий і скручуєш тулуб одночасно підтягуючи ноги назустріч. За словами тренера, важливо, щоб перекат ти робив з сідниці на сідницю.
- 2. Виконуй вистрибування з присіду вперед з поверненням у стартову точку джампінг джеками.
- 3. Також на тебе чекає відтискання "хвиля". У цьому випадку відбувається підйом руки та протилежної ноги на підйомі.
- 4. Випад з місця назад з виносом коліна вперед на 2 повтори. Крім того, біг вбік з високим підйомом колін і випад на іншу ногу.
- 5. А ще слід у фронтальній планці виконувати перехід у бокову. Крім того, виконувати скручення, підтягуючи лікоть й коліно назустріч.
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Спробуй виконати цей комплекс вправ. Гарантуємо, що тобі сподобається і ти тепер лише так працюватимеш над своїм тілом у теплу пору року.
Важливо! Цей матеріал має винятково загальноінформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях. Але якщо Тобі потрібні встановлення діагнозу або медична консультація, обов'язково звернися до лікаря.