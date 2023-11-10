Що робить звичайних людей багатими: три ключові моменти
Джерело:Darius Foroux
Часто люди говорять про те, що намагаються витрачати менше. При цьому або більше заощаджують – або більше працюють, щоб краще заробляти. Це, безумовно, допомагає. Але навіть багаті іноді втрачають все, коли витрачають більше, ніж заробляють.
Таке рідко трапляється з успішними бізнесменами, радше з переможцями лотерей, які просто не знають, що робити зі своїм раптовим виграшем. Або й зі звичайними людьми, які банкрутують через неправильне управління своїми фінансами.
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Нещодавнє дослідження показало, що більшість американських мільйонерів є власниками регіонального бізнесу. Вони не є якимись гендиректорами або впливовими діячами соціальних мереж, які кожні вихідні подорожують на екзотичні пляжі.
Три способи мислення, які роблять звичайних людей багатими
Іншими словами, ці мільйонери – звичайні люди зі звичайною роботою. Вони просто мислять та діють інакше, ніж більшість інших людей. Як працює їхній розум, пояснив публіцист, письменник та підприємець Даріус Фору.
Спосіб мислення перший: вийди з зони комфорту
Більшість людей не стають багатими, тому що не діють. Вони просто продовжують робити те саме знову і знову та в результаті залишаються там, де і є. Тобто заробляють приблизно однакову кількість грошей і боргів з року в рік і ніколи не набувають багатства. Треба вийти з такого стану.
- Це не означає, що ти маєш покинути роботу і негайно розпочати власний бізнес. Або почати грати в азартні ігри з криптовалютами та акціями, про які прочитав в інтернеті.
- Створити багатство можна, залишаючись у своїй зоні комфорту – просто треба діяти, діяти послідовно й не боятися невдач.
Мохніш Пабраї, наприклад, є одним з найуспішніших інвесторів, і він виріс у дешевих квартирах з родиною в Індії, поки його батько розпочинав і провалював різні бізнес-проєкти. Ось що він написав у своїй книзі:
Я багато разів бачив, як мої батьки втрачали все... І коли я кажу "втрачали все", то маю на увазі відсутність грошей, щоб купити продукти на завтра... Я ніколи не хочу пройти через це знову.
Один із найважливіших ключів до успіху – ніколи не зупинятися на досягнутому / Фото DrazenZigic@freepik
Тож Пабраї не залишав роботу в ІТ-компанії, доки його стартап не набрав достатньої кількості клієнтів і не заробив достатньо грошей. Та на цьому бізнесмен не зупинився – й об'єднав більшу частину свого капіталу з іншими інвесторами. Тобто Пабраї, на відміну від інших людей, які задовольнялися мінімальним успіхом, активно переслідував свої цілі.Це і є ключ до того, як звичайні люди стають багатими: вони постійно діють, беруть на себе прораховані ризики та не здаються, коли стає важко.
Спосіб мислення другий: оптимізуй своє оточення
Є три рівні оточення, які суттєво впливають на твої фінанси: місто, в якому ти живеш, люди, з якими працюєш, і люди, з якими проводиш найбільше часу поза роботою. Отже, що радить Фору:
- Живи у дешевшому місті – бодай на початках. У дорогому великому місті ти будеш значну частину доходу витрачати на оренду житла, проїзд і просто життя. Часто лише на зекономленому з цих трьох статей витрат можна зробити собі стартовий капітал.
- Уникай роботи з поганими людьми, інтриг, офісної політики. Усього, де можна натрапити на підступи та людей, які не захочуть бачити, як ти досягаєш успіху. Якщо ти перебуваєш у негативному середовищі, то тільки знищуєш свої шанси на успіх.
- І "одружуйся з правильною людиною". Насправді це фінансова порада від Воррена Баффета. Якщо подумати, хто ж іще, окрім твоєї пари, має один із найбільших впливів на твої фінансові рішення? Це стосується й інших людей, які стають близькими: друзів, членів сім'ї тощо.
Дуже важливо ретельно формувати своє коло спілкування та праці / Фото garetsvisual@freepik
Спосіб мислення третій: думай на 50%, коли витрачаєш, і на 10%, коли не витрачаєш
Припустимо, ти хочеш купити найновіший iPhone за 1000 доларів. Проблема більшості речей, які ми купуємо, в тому, що їхня вартість з часом знижується. Це стосується автомобілів, меблів, одягу, електроніки тощо. Тому перед тим, як витрачати гроші на великі покупки, слід завжди думати про них із точки зору майбутнього.
- Більшість наших речей деградує щонайменше на 50% упродовж 3 років. Після певного часу користування ми найчастіше продаємо ці речі за значно меншу суму, ніж вони коштували. А тепер порівняймо купівлю речей з інвестуванням твоїх грошей.
- Індекс S&P 500 зростає в середньому на 10% на рік. Завдяки силам компаундування, 1000 доларів коштуватиме 1610 через 5 років. Тобто на iPhone за 1000 доларів ти насправді витратиш 1610. А витратити гроші означає відмовитися від частини свободи та можливостей. Ось, що насправді представляють гроші.
Кожен витрачений долар – це ще один долар, втрачений на шляху до свободи. Та прийняти це – не означає, що треба стати накопичувачем грошей. Просто щоразу, коли ти витрачаєш, запитуй себе: "Чи варта ця річ свободи, яку я втрачаю?"