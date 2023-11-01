Не зможуть відірватися: 6 ароматів, які приваблюють жінок

Неможливо заперечити силу – або бажаність – чоловіка, від якого добре пахне. Правильно підібраний аромат може зробити навіть найзвичайнісінького хлопця привабливим для жінок.

Якщо ти серйозно ставишся до догляду за собою, приємний аромат може стати вишенькою на торті твоєї привабливості. Але перш ніж обливатися простроченим флаконом одеколону, який ти відкопав з шухляди, знай, що не всі "чоловічі" аромати подобаються жінкам.

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Насправді ти можеш бути здивовані деякими ароматами, які, здається, приваблюють жінок. Якщо ти хочеш налаштувати себе на успіх на побаченні, ось три речі, які тобі варто знати про запахи, що найбільше приваблюють жінок:

Заспокійливі аромати, такі як лаванда, можуть розслабити жінок, що призводить до посилення почуття збудження.

Ваніль – приємний аромат, який подобається і чоловікам, і жінкам.

Нанесення м'яти на губи може допомогти тобі укласти угоду з твоєю потенційною обраницею.

Секрет того, як отримати більше побачень з жінками, може полягати в тому, як ти пахнеш.

1. Ваніль

Ваніль – надзвичайно популярний аромат у чоловічому одеколоні, і на те є вагома причина. Спокусливий, грайливий, солодкий і чуттєвий, цей приємний аромат завжди подобається натовпу.

Можливо, тобі навіть не потрібно купувати ванільний одеколон, щоб привабити жінок – швидке тренування може зробити свою справу так само добре.

Згідно з дослідженням 2017 року, опублікованим у журналі Nature, деякі люди мають варіант одного гена рецептора запаху, який змушує чоловічий піт набувати солодкого запаху ванілі. Зважаючи на це, тобі, мабуть, не варто відмовлятися від регулярного прийняття душу.

Той самий ген, який робить сечу солодкою для деяких людей, може також змусити твій піт набути відразливого запаху. Тож замість того, щоб бути природним, можливо, тобі варто обмежитися ванільним одеколоном.



Обери парфум з ароматом ванілі / Фото drobotdean

2. М'ята перцева

М'ята перцева тисячоліттями використовувалася в медицині для лікування різноманітних проблем зі здоров'ям – від вугрової висипки до проблем з травленням і застуди.

Вона не тільки фантастично смакує, але й чудово пахне як для чоловіків, так і для жінок. Головне – не переборщити із запахом. Замість одеколону використовуй м'ятний бальзам для губ, щоб надати губам свіжості. Щойно вона відчує її на твоїх губах, вона обов'язково нахилиться до тебе по добавку.

3. Сандалове дерево

Якщо ти хочеш приваблювати жінок, купи собі одеколон з ароматом сандалу. У дослідженні 2006 року, опублікованому в журналі Planta Medica, вчені виявили, що вдихання аромату сандалу може підвищити настрій і збудження.

Якщо ти коли-небудь відчував запах сандалу, це, мабуть, не стане для тебе несподіванкою. Сандал пахне дорого і вишукано – дві риси, які жінки часто шукають в чоловіках.

4. Випічка та кава

Спробуй зробити свій крок у кафе, де витає солодкий аромат кави та випічки. У дослідженні 2012 року, опублікованому в Journal of Environmental Psychology, вчені виявили, що хлопці з більшою ймовірністю домовлялися про побачення з жінками, коли підходили до них у місцях, де приємно пахне.

Дослідники вважають, що приємні запахи можуть підвищувати настрій, заохочуючи сприятливі почуття до романтичних стосунків. Варто спробувати, чи не так?



Жінкам також подобається аромат кави та випічки / Фото pressahotkey

5. Лаванда

Твоя дівчина останнім часом перебуває у стані сильного стресу? Наступного разу, коли вона прийде, запали лавандову свічку. Лаванда широко використовується в ароматерапії через її численні переваги для здоров'я.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Frontiers in Behavioral Neuroscience, аромат лаванди має заспокійливий ефект, який може допомогти зняти напругу після стресового дня. Не забудь згадати, що ти купив свічку спеціально для неї. Їй сподобається, що ти випадково подумав про неї і вирішив придбати щось, що зробить її день кращим.

6. Кориця

Тобі більше подобаються гострі аромати? Пряні аромати, такі як кориця і гвоздика, є привабливими ароматами як для жінок, так і для чоловіків. Не дивно, що кориця найбільше подобається жінкам у холодні місяці.

У дослідженні 2009 року, опублікованому в журналі Appetite, випробовувані, які відчували запах кориці під час різдвяного сезону, мали вищі відчуття знайомства та приємності, ніж у літній час.

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Не забувай, що обрати правильний аромат – лише частина успіху. Постарайся також не переборщити з кількістю парфуму. Ти ж не хочеш, щоб панянка зомліла?