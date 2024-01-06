Цифровий детокс: три новорічні обіцянки, які покращать твої найважливіші стосунки в житті у 2024

Мабуть, ще за багато тижнів до самого Нового року ми починаємо давати собі новорічні обіцянки, сповнених рішучості змінити своє життя на краще. Та ми пропонуємо звернути твою увагу на царину, на яку ти, радше за все, не зважав.

А мовиться про те, що початок нового року – це чудова нагода оцінити головні стосунки у твоєму житті: ті, які ти маєш із численними екранами, що світяться. Незалежно від того, чи це буде цифровий детокс, тобто відмова від перевірки соціальних мереж (у робочий час або навіть протягом цілого місяця), чи весняне очищення поштової скриньки під нуль, варто подумати про технічне перезавантаження на 2024 рік.

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GQ поговорив з Адамом Атлером, автором книги "Непереборні: зростання технологій, що викликають залежність, і бізнес, що тримає нас на гачку". Фахівець розповів, чому і як ми повинні працювати над нашими відносинами з технологіями.

Життя, яке ми проживаємо в телефонах, захоплююче, але воно заважає нам взаємодіяти з рештою світу. Як наслідок, ми менш схильні спостерігати за світом, вести змістовну бесіду або зосереджуватися на роботі,

– сказав Атлер.

Він переконаний, що людина має встановити кордони – щонайменше тому, що "телефони утримують нас від багатьох важливих вражень, а якщо ми дозволимо їм захопити нас, вони поставлять під загрозу наше благополуччя".

Відверто кажучи, ми можемо змінити звички в будь-який час. Але Новий рік, що символізує кінець певної епохи й новий початок, є оптимальним часом для переосмислення наших стосунків з інтернетом та гаджетами.

Тож нумо дамо обіцянки!



Зроби ці три обіцянки та не доводь себе до залежності від технологій / Фото stockking@freepik

Обіцянка перша: "Я звільню простір від технологій"

Порада номер один, яку дає Атлер – відсторонитися від технологій: "Більшість із нас тримають телефон під рукою 24 години на добу. Він лежить на тумбочці біля ліжка, в кишені та в машині, тому цілком природно, що ми беремо його в руки, коли нам нудно або ми відчуваємо тривогу".

Якщо ти покладеш телефон в іншу кімнату або залишиш його вдома задля прогулянки, у тебе не буде іншого вибору, окрім як не користуватися ним. "Замість того, щоб залишати його на столі або в кишені, вибери кілька разів на день, коли будеш класти його в шухляду в іншій кімнаті", – радить Атлер.

або залишиш його вдома задля прогулянки, у тебе не буде іншого вибору, окрім як не користуватися ним. "Замість того, щоб залишати його на столі або в кишені, вибери кілька разів на день, коли будеш класти його в шухляду в іншій кімнаті", – радить Атлер. Ну, і тримай телефони якомога далі від спальні: "Якщо потрібен будильник, купи маленький, дешевий, або використовуй годинник. Простір – твій друг, коли справа доходить до протистояння спокусам".

Обіцянка друга: "Я вимикатиму сповіщення"

Звіт Ofcom за 2018 рік показав, що люди в середньому перевіряють свої телефони кожні 12 хвилин. Це 60 перевірок телефону за 12-годинний день. Так, це багато часу, який ти витрачаєш даремно, а час відновлення після порушення концентрації робить ці періоди ще більш шкідливими.

Наука довела, що є зв'язок між кількістю і частотою push-сповіщень та ризиком розвитку залежності від смартфонів. Отже, єдине, що може допомогти зменшити привабливість твого телефону – це вимкнути push-повідомлення в соціальних мережах, таких як інстаграм, ікс чи тікток.

в соціальних мережах, таких як інстаграм, ікс чи тікток. Ти можеш залишити сповіщення про текстові повідомлення, дзвінки, але якщо телефон не буде постійно переповнений оновленнями.

Обіцянка третя: "Я зроблю цифрове прибирання"

Можливо, тобі здається, що ти вже маєш певні обмеження, коли йдеться про соціальні мережі або пуші. А проте, насправді кожному не завадило б провести цифрове очищення, і Новий рік – ідеальний час для цього.