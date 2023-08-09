Рівень хтивості зашкалює: у цих країнах живуть люди з найвищим сексуальним апетитом

Існує тенденція ранжувати все, і сексуальний апетит не є винятком. Нещодавнє глобальне дослідження, проведене брендом Lovehoney, відповідало на питання, яке, можливо, багато хто не задавав.

Воно, безперечно, викликає багато інтриг. Адже проливає світло на те, в яких країнах найвищий сексуальний апетит. Гайда знайомитися з результатами.

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Країни з найбільшим сексуальним апетитом

Дослідження попросило 22 000 сексуально активних учасників оцінити своє лібідо за шкалою від 1 до 10. І хоча у тебе можуть бути певні упереджені думки про те, де живуть найбільш сексуально активні чоловіки та жінки, ти можеш бути здивованим статистикою.

Європа переважає, але не очолює список

Завдяки ретельному аналізу виявили, що Гонконг, безперечно, – найбільш хтива країна з рейтингом лібідо 7,16.

Що стосується сексу та інтимних стосунків, італійці також посідають високе місце в списку із середнім балом 6,93 за тестом на лібідо, випереджаючи інші європейські країни – Іспанію та Францію, які посіли друге та третє місця відповідно на континенті. Мешканці Великої Британії йдуть на четвертому місці, демонструючи трохи більший сексуальний потяг, ніж жителі Німеччини.



Найвищий рівень хтивості у Гонконзі / Фото pikisuperstar

Різниця між чоловіками і жінками мінімальна

Ми всі чули про різницю між чоловіками та жінками, коли справа доходить до сексуального задоволення та досвіду досягнення оргазму. Але згідно з дослідженням, існує також розрив у сексуальному лібідо. Виявляється, що чоловіки оцінили б свій сексуальний потяг вище, ніж жінки, отримавши загальну оцінку 6,53 за шкалою оцінки лібідо. Натомість у жінок цей потяг приблизно на 12% нижчий, сексуальні потяги, розташовані трохи вище середньої точки на 5,76. Однак, за словами експерта з питань сексу та стосунків Аннабель Найт, все може бути не таким, як здається.

Чоловіки, швидше за все, охочіше скажуть, що вони мають вищий сексуальний потяг, і навпаки для жінок, оскільки все ще існують застарілі уявлення про жіночу (і чоловічу) сексуальність, внутрішньо чи зовнішньо,

– наголошує Найт.

Вік – це лише цифра

Не має значення, чи ти ви представником бебі-буму, покоління міленіалів чи покоління Z. Опитування підкреслює одну річ, яка стосується всіх: секс і задоволення доступні кожному. Хоча це може бути правдою, результати показують певну різницю, коли мова йде про лібідо. У всьому світі, за віковими категоріями, респонденти:

у віці 25 – 34 років посіли перше місце за сексуальним потягом (6,73),

за ними йшли респонденти у віці 35 – 44 років, які трохи відставали з 6,68.



Рівень лібідо відрізняється від людини до людини / Фото freepik

Незалежно від віку, статі чи країни проживання, рівень лібідо може значно відрізнятися. Коли мова заходить про сексуальний потяг і про те, як часто ми бажаємо або займаємося сексом, немає правильної чи неправильної відповіді.

Сексуальні потяги сильно відрізняються від людини до людини, і немає чого соромитися, якщо ваше є особливо нижчим або вищим за середній. Важливо те, що ви можете відкрито спілкуватися з будь-яким романтичним партнером, і якщо у вас обох сумісний високий сексуальний потяг, дістаньте секс-іграшки та розважтеся,

– наголошує Найт.

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