Історія твіду і чому він має бути одним з основних предметів чоловічого гардероба

Твід з його характерною текстурою і багатою історією – це більше, ніж просто тканина. Це символ довговічності, стилю і традицій.

Універсальність і позачасовість роблять його чи не обов'язковим елементом гардероба кожного чоловіка. Особливо чоловіка, який цінує елегантність і якість.

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Історія твіду

Зародився твід у Шотландії у XVIII столітті. А назвою завдячує щасливій помилці.

Кажуть, спочатку тканину називали tweel (шотландське слово, що означає саржу, одну з технік ткацтва).

(шотландське слово, що означає саржу, одну з технік ткацтва). Але лондонський купець неправильно витлумачив написання на вантажі, прочитавши його як "твід" (маючи на увазі річку Твід, що протікає вздовж кордону Шотландії та Англії).

Ця помилка стала початком брендингу тканини, як ми знаємо її сьогодні.

Спочатку твід був улюбленим матеріалом для верхнього одягу шотландських фермерів – завдяки ізоляційним властивостям і стійкості до холоду та вологи.

– завдяки ізоляційним властивостям і стійкості до холоду та вологи. Згодом його використання поширилося серед британської аристократії для мисливського та іншого одягу для активного відпочинку – завдяки довговічності та комфорту.

З роками твід еволюціонував та став одним з основних елементів чоловічої моди. Винахід легших твідових тканин і поява різноманітних візерунків і кольорів розширили сферу його використання – від костюмів і піджаків до капелюхів і сумок.

Твід – міцна, довговічна та елегантна тканина, яка є однією з основ чоловічого гардероба / Фото garetsvisual@freepik

Ось чому твід повинен бути основним елементом чоловічого гардероба

Довговічність. Твід відомий еластичністю і здатністю протистояти зносу, що робить його довгостроковою інвестицією.

Твід відомий еластичністю і здатністю протистояти зносу, що робить його довгостроковою інвестицією. Універсальність. Твід може бути як повсякденним, так і формальним, залежно від стилізації.

Твід може бути як повсякденним, так і формальним, залежно від стилізації. Комфорт. Сучасний твід адаптований для комфорту зі збереженням характерної міцності, що робить його ідеальним для холодної погоди та перехідних сезонів.

Сучасний твід адаптований для комфорту зі збереженням характерної міцності, що робить його ідеальним для холодної погоди та перехідних сезонів. Позачасовий стиль. Твід має позачасові якості, які виходять за рамки швидкоплинних трендів. Додати твід у свій гардероб означає мати речі, які ніколи не вийдуть з моди.

Твід має позачасові якості, які виходять за рамки швидкоплинних трендів. Додати твід у свій гардероб означає мати речі, які ніколи не вийдуть з моди. Екологічність. Мода на екологічність набуває все більшого значення, а твід – довговічна тканина, що сприяє свідомому споживанню і зменшує потребу в частій заміні.

Як комбінувати твід для бездоганного стилю