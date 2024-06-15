Уболівальник із Шотландії пройшов пішки 6 країн заради збірної
Джерело:BBC
Прихильник збірної Шотландії Крейг Фергюсон пішки прийшов від свого дому у Глазго до Мюнхена на матч рідної команди на Євро-2024. Подорож тривала 42 дні.
У німецькому місті відбувся перший матч Євро-2024, там Шотландія грала проти господарів чемпіонату – Німеччини (та програла у підсумку 1 – 5). Утім, ще є два матчі в групі, тож шотландці перебувають і далі у доброму гуморі.
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Уболівальник збірної Шотландії пройшов пішки від Глазго до Мюнхена
20-річний Крейг Фергюсон ногами пройшов 6 країн.
- По-перше, щоб дістатися на матч національної збірної з футболу своєї країни – Шотландії.
- По-друге, щоб привернути увагу ЗМІ та загалом людей і зібрати кошти для благодійної організації "Брати по зброї" (займається проблемами психічного здоров'я чоловіків і базується в Глазго).
Крейг вийшов із Глазго у травні, та прибув у Німеччину до першого матчу своєї збірної. Що, до слова, заразом був і першим матчем усього Євро-2024.
Фергюсона радо зустріли земляки, які також зібрались у Мюнхені на футбол. Хлопця привітали бурхливими оплесками та пригостили шампанським.
Світові ЗМІ зустріли радість Фергюсона та розділили її з нами: ось яскраве відео на доказЦікавий факт: у Мюнхен приїхали загалом близько 200 000 мешканців Шотландії. Хоча на матч проти Німеччини шотландці отримали лише 10 000 квитків.
А на благодійність за свою подорож чоловік зібрав понад 51 000 фунтів стерлінгів. На наші гроші це 2,6 мільйона гривень.