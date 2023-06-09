Усунь їх негайно: 4 риси чоловіків, які завжди спізнюються на зустрічі

Дотримання домовленості про зустріч – це перша ознака поваги. І не тому ти йдеш на зустріч, що у тебе є вільний час, а тому, що ти цінуєш час, проведений з іншою людиною.

Прийти вчасно – це ж одна з найпростіших речей, які ти можеш робити! Отже, якщо ти провинився у чомусь із перерахованого нижче – чому б не спробувати це виправити?

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Не розраховує час

Якщо ти хочеш зустрітися з кимось о 19:00, не проси цю людину зустрітися з тобою о 18 чи о 20. Краще розраховуй час правильно.

Наприклад, якщо від твого будинку до місця зустрічі 30 хвилин на метро, то це не означає, що ти можеш вийти з дому за 30 хвилин до призначеного часу.

Ти ж розумієш, що потрібно витратити час, щоб дістатися від дому до станції, дочекатися поїзда, вийти з нього і дійти пішки до місця зустрічі.

Не відповідає на дзвінки

Це трохи дивно, коли ти відповідаєш на історію в інстаграмі (мало не в секунду, коли вона з'явилася), але ігноруєш дзвінки людини, коли приходить час обумовленої зустрічі.



Розраховуй час та поважай час інших людей / Фото lookstudio@freepik

Відповідає невиразно

Є такі люди, які кажуть "я вже їду" або "я майже на місці", і це означає, що ти, котрий прийшов вчасно, можеш спокійно замовляти каву сам. Інакше чекатимеш годину або й більше на вулиці.

Усе одно потім доведеться слухати щось на кшталт: "Я думав, якщо скажу правду, ти мене приб'єш". А варто було ж якраз її й сказати.

Одразу думає про запізнення

Виправдання у тих, хто запізнюється, однакові. Багатьом людям, на жаль, притаманна поведінка або звичка навмисного запізнення на зустріч.

Причини можуть бути різні, але правда в тому, що всі вони безглузді.