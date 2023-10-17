Вчені виявили привид стародавньої мегаплити, яка зникла 20 мільйонів років тому

Давно втрачену тектонічну плиту під назвою "Понт", розміром у чверть Тихого океану, випадково виявили вчені під час дослідження стародавніх порід на Борнео. Ця плита зникла близько 20 мільйонів років тому, а колись вона лежала в основі сучасного Південно-Китайського моря.

Про "Понт" відомо лише за кількома фрагментами гірських порід Борнео та примарними залишками цієї величезної плити, виявленими глибоко в мантії Землі. Назва походить від того, що плита розташовувалася під Понтійським океаном.

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Плита "Понт" зникла 20 мільйонів років тому і нині знову відкрита

Тектонічні плити постійно рухаються одна проти одної, а кора океанічних плит більш щільна, ніж континентальних. Тому океанічні плити заштовхуються під континентальні плити в процесі, який називається субдукцією, і зникають. Іноді, однак, гірські породи зі зниклих плит беруть участь у горотворчих процесах. Ці залишки можуть вказувати на розташування і формування давніх плит.

Дослідники намагалися знайти залишки однієї з цих древніх втрачених плит, відомих як плита "Фенікс", під час польових робіт на Борнео. Вчені можуть вивчати магнітні властивості гірських порід, щоб дізнатися, коли й де вони утворилися. Магнітне поле, яке оточує Землю, "прив'язується" до гірських порід, коли вони формуються, і це магнітне поле змінюється відносно широти.

Але дослідники виявили дещо дивне, коли проаналізували каміння, зібране на Борнео: зафіксована широта не збігалася з широтою, яку було отримано з інших, вже відомих, плит.



Плита "Понт" зникла 20 мільйонів років тому і нині знову відкрита / Зображення Van de Lagemaat et al

Щоб розгадати таємницю, науковці використовували комп'ютерні моделі для дослідження геології регіону за останні 160 мільйонів років. Реконструкція плити показала заминку між нинішнім Південним Китаєм і Борнео. Тобто океан, який колись вважався підкріпленим іншою давньою плитою "Ідзанагі", насправді не був на цій плиті. Скелі Борнео вписалися в таємничу прогалину.

Дослідники виявили, що це місце насправді займала раніше невідома плита, яку команда вчених назвала Понтійською.

Реконструкція опублікована 29 вересня в журналі Gondwana Research. Вона показує, що "Понт" утворився щонайменше 160 мільйонів років тому. Колись ця плита була величезною, але постійно зменшувалася протягом свого життя, та врешті-решт заштовхалася під Австралійську плиту на півдні та під Китай на півночі, зникнувши 20 мільйонів років тому.

попередні дослідження натякали на існування Понтійської плити. Вони показували величезну плиту кори невідомого походження, але вчені на той час не мали можливості визначити, звідки вона взялася. Тепер зрозуміло, що ця кора – це те, що залишилося від Понтійської плити.