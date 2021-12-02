Тож ми дуже потішилися, коли побачили на її сторінці в інстаграмі свіже фото. На ньому Анна Олицька позує у спокусливому купальнику під час відпочинку в Еміратах. Гарантуємо, від неї ти просто не зможеш відірвати погляду.

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Українська ведуча добре знається на тому, що подобається її підписникам. Тож не дивно, що вона регулярно викладає світлини подібного характеру. Усе для того, щоб і її прихильники, і ти могли насолоджуватися незрівнянною красою.

"Перший день зими. Протестую! Куди б ви відправилися негайно?", – написала вона під публікацією.

От ми, наприклад, з величезним задоволенням були поруч з нею. Бо оце все дійство за вікном аж ніяк не тішить. А поки ми тут мріємо, тобі пропонуємо прочитати найкращі коментарі під постом нашої героїні:

"До тебе у басейн відразу ж хочеться";

"Фото просто супер";

"Шикарні ноги, красуне";

"Скільки вогню в одному фото";

"Це взагалі законно?".



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Анна Олицька викликає непідробний захват. Тож було б дуже дивно, якби ми не закликали тебе підписатися на українську ведучу. На її інстаграмі завжди знайдеться щось спокусливе та гаряченьке.