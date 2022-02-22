Весільні тренди 2022: як стильно одягнутися нареченому – розбір образів

Пора нарешті руйнувати стереотип про те, що весілля – свято для нареченої. Це також важливий день для нареченого. Тож потрібно потурбуватися про свій образ, і ми тобі допоможемо у цьому.

Стиль нареченого у 2022 році – це про вишуканість та легкість. Сьогодні чоловіча мода у цілому руйнує стандартні рамки та підходить сміливо до належної презентації чоловічої візитної картки – костюма, переконана бренд-менеджерка бренду чоловічих костюмів Andreas Moskin Христина Фроляк.

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Зважаючи на те, що весілля – це свято двох, то вочевидь наречений не повинен губитися у тіні своєї обраниці. Тому ми підготували для тебе 3 різні підбірки стильного образу нареченого у 2022 році.

Найкращі чоловічі образи для весілля у 2022 році

Смокінг для сміливих

Святковим концептом чоловічого образу №1 стане смокінг у цікавих виконаннях. Для любителів стриманої чи строгої класики влучно підійде чорний або ж коричневий смокінг. Саме ці моделі елегантно поєднуватимуться із розкішною, як пишною, так і приталеною білою сукнею нареченої.

Зірковий приклад чоловічого образу нещодавно подав Картер Реум, обранець Періс Гілтон.



Картер Реум на весіллі з Періс Гілтон був у смокінгу / Фото з інстаграму Гілтон

Окрім того, надати смокінгу ще більшої урочистості та ноток креативності можна завдяки вишуканій кольористиці білого, сірого та трендового кольору морської хвилі. Смокінг у таких варіаціях – це особливий настрій, який зображає неординарний підхід до дизайну. Саме такий костюм, завдяки витонченим деталям, дозволить твоєму стилю виділятись.

Доповни свій образ зі смокінгом класичним матовим або лаковим взуттям із якісної шкіри. Саме для такого костюму не забудь про спеціальну сорочку із метеликом.



Смокінг робить твій образ максимально урочистим / Фото Andreas Moskin

Стиль кежуал для фанатів експериментів

Якщо ж це занадто формально для тебе, то ми підготували кілька образів у стилі кежуал. Усе для того, щоб ти був на висоті та почувався комфортно на чи не найважливішому святі у твоєму житті.

Зважаючи на тенденції 2022 року, варто надавати перевагу костюмам саме світлої палітри. Інститут кольору Pantone з Нью-Джерсі виокремив п'ятнадцять кольорів, серед яких наймоднішими стали саме відтінки синього.

Для твого святкування влітку просто неба ідеальним стане невимушений блакитний двобортний костюм. Благородний колір передасть романтичний настрій і доповнить будь-який стиль весілля. Сучасний манір двобортного піджака зобов’язує лише до одного правила – не одягати краватку, а доповнити такий образ метеликом.



Такий образ передбачає відмову від краватки / Фото Andreas Moskin

Також вже декілька років поспіль трендовим кольором називають бежевий і всі його відтінки. А тому бежевий однобортний костюм-двійка стане крутим рішенням для нареченого. Особливістю такої моделі є її довготривала універсальність, адже, стильно експериментуючи, такий образ ти зможеш одягнути неодноразово.



Останні кілька років у тренді костюми бежевого кольору / Фото Andreas Moskin

Підібрати взуття для такого образу не складно. Це можуть бути, як і класичні оксфорди, так і білі кросівки.

До слова, класична біла сорочка – це не єдиний варіант доповнення цього костюма. Ти можеш впевнено одягати і стильне поло із коротким рукавом.



Замість класичного взуття можеш обрати зручні кросівки або кеди / Фото Andreas Moskin

Строгий костюм для поціновувачів класики

Варто пам'ятати: Не обмежуй себе конкретними речами, адже

Третя наша стильна підбірка – це все ж, для наречених, які не люблять експериментувати.

Що може бути вишуканіше, аніж чорний або темно-синій? Це своєрідний ідеал образу нареченого на весіллі. Тож, якщо тобі імпонує саме такий стиль, то не варто відходити від власних установок. Пам'ятай про те, що класика існує поза часом і теж заслуговує на особливе місце в індустрії весільної моди.



Класичний костюм дозволить тобі почуватися впевнено / Фото Andreas Moskin

Для чорного або, скажімо, темно-синього костюму доречним буде чорний або такий же синій метелик. А довершить образ білосніжна хустинка-паше. Рекомендуємо звертати увагу на відтінок обраної тобою хустинки, сорочки та, безпосередньо, сукні нареченої. Ви будете мати гармонійний вигляд, якщо всі ці елементи будуть одного тону.

Утім, якщо ти хочеш зробити певний особливий акцент у своєму образі, то білосніжну хустинку-паше варто змінити на яскраву. До прикладу, хустинка може відповідати одному із кольорів стилістики весілля. Таким чином образ видаватиметься цікавим.



Колір хустинки може відповідати стилістиці весілля / Фото Andreas Moskin

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Якщо у 2022 році на тебе очікує весілля, то ти можеш упевнено обирати той стиль, який імпонує тобі. Нехай тобі буде максимально комфортно. Пам'ятай про те, що в цей особливий день ти маєш бути на висоті та випромінювати впевненість!