5 історій журналістів, які повністю вигадали сенсаційні матеріали

Репортер зазвичай просто хоче вийти на місце події та висвітлювати те, що відбувається, задокументувати все. Але, на жаль, іноді ставалося інакше – журналісти плуталися у фактах та, що найгірше, вигадували історії з повітря.

На щастя, такі випадки виявляють, а фальсифікації викривають. Далі розповімо про ще кількох представників ЗМІ, які, на жаль, кинули тінь на професію через свої невдалі вчинки, і хоча це вкрай рідкісні кейси – знати про них варто.

До теми 5 історій журналістів, яких спіймали на фальсифікації новин

Джанет Кук

Вона працювала у Washington Post, коли у 1981 році отримала Пулітцерівську премію за історію про восьмирічного героїнового наркомана Джиммі. Стаття Кук була неймовірною, пронизливою, щирою, трагічною і – повністю вигаданою. Після публікації вона викликала шквал уваги, різні люди в окрузі Колумбія, серед яких і урядовці, політики, інші журналісти, з усіх сил намагалися знайти цього Джиммі та його матір, але ніхто не зміг.

коли у 1981 році отримала Пулітцерівську премію за історію про восьмирічного героїнового наркомана Джиммі. Стаття Кук була неймовірною, пронизливою, щирою, трагічною і – повністю вигаданою. Після публікації вона викликала шквал уваги, різні люди в окрузі Колумбія, серед яких і урядовці, політики, інші журналісти, з усіх сил намагалися знайти цього Джиммі та його матір, але ніхто не зміг. Згодом помітили багато розбіжностей в історії Кук. Washington Post спочатку підтримав її історію, однак там теж не змогли знайти жодних доказів існування Джиммі. Зрештою Кук зізналася, що вигадала всю цю історію, а пояснила це "тиском" роботодавця. Звісно, її звільнили, а Пулітцерівську премію відкликали.

Сабріна Рубін Ерделі

Вона написала одну з найганебніших художніх статей останнього десятиліття "Зґвалтування в кампусі" в журналі Rolling Stone у 2014. Там мовилося про ймовірне групове зґвалтування в гуртожитку Університету Вірджинії. Історія вибухнула і стала вірусною, але потім в ній почали знаходити дірки, що стосувалися фактів про так звану жертву, джерел, які Ерделі використовувала, і ймовірних нападників.

в журналі Rolling Stone у 2014. Там мовилося про ймовірне групове зґвалтування в гуртожитку Університету Вірджинії. Історія вибухнула і стала вірусною, але потім в ній почали знаходити дірки, що стосувалися фактів про так звану жертву, джерел, які Ерделі використовувала, і ймовірних нападників. Пристрасті розгорілися настільки, що Rolling Stone звернувся до Школи журналістики Колумбійського університету з проханням провести незалежну перевірку статті. Висновок був нищівним: Едерлі звинуватили у нездатності дотримуватися "базової, навіть рутинної журналістської практики". Rolling Stone відкликав статтю й опублікував три різні вибачення. Адміністратор Університету Вірджинії подав до суду на Ерделі та Rolling Stone за наклеп. Суд ухвалив виплатити установі 2 мільйони доларів компенсації.

Стівен Гласс

Гласс був журналістом, який працював на New Republic з 1995 по 1998 рік, аж поки не виявили, що він повністю вигадав історію. Цікаво, що Гласс і раніше потрапляв у неприємності: герої численних сюжетів стверджували, що той вигадував події та цитати, а також плутав ключові факти. Останньою краплею стала історія про підлітка-хакера та про новий на той час феномен хакерів та їхні стосунки з великим бізнесом.

герої численних сюжетів стверджували, що той вигадував події та цитати, а також плутав ключові факти. Останньою краплею стала історія про підлітка-хакера та про новий на той час феномен хакерів та їхні стосунки з великим бізнесом. Стаття була повністю фальшивою. Репортер Forbes Адам Пененберг перевірив роботу Гласса і виявив, що не може підтвердити жодного "факту" зі статті. Що ж, Гласс після звільнення вступив до юридичної школи й навіть склав адвокатський іспит у Нью-Йорку та Каліфорнії, але – жоден зі штатів не допустив його до практики через етичні проблеми, пов'язані з минулим.

Брайан Вільямс

Вільямс був на вершині журналістського олімпу як ведучий "Нічних новин NBC", починаючи з 1993. Але в лютому 2015 року, коли його звинуватили в прикрашанні історій про те, що він робив і бачив під час висвітлення війни в Іраку, виникли проблеми. До прикладу, Вільямса звинуватили, що він прикрасив свою участь у вертолітному рейді під час перебування в Іраку, ба навіть підробив цю історію.

починаючи з 1993. Але в лютому 2015 року, коли його звинуватили в прикрашанні історій про те, що він робив і бачив під час висвітлення війни в Іраку, виникли проблеми. До прикладу, Вільямса звинуватили, що він прикрасив свою участь у вертолітному рейді під час перебування в Іраку, ба навіть підробив цю історію. Вільямс не визнав цього, але визнав, що значно прикрасив події. Вільямса відсторонили від роботи на 6 місяців, провели глибоке розслідування та виявили, що чоловік прикрасив щонайменше 11 історій і репортажів. Зрештою, NBC усунув Вільямса з платформи "Нічних новин", але зробив ведучим політичного шоу "11-та година". Аж у 2021 той оголосив про вихід на пенсію.

Патриція Сміт