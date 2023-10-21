У Воррена Баффета є три хобі, які зроблять тебе розумнішим

Згідно з історією, Воррен Баффет вже в дитинстві виявляв ознаки того, що стане успішною людиною. Кажуть, що йому подобалися цифри, що він пробував займатися малим бізнесом, щоб заробити трохи грошей.

Згодом маленький Баффет став гігантом у фінансовому світі й отримав прізвисько Оракул Омахи, оскільки він, здавалося, мав особливу мудрість щодо всього, що пов'язано з цифрами та фінансами.

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Воррен Баффет став одним з найбагатших людей у світі і навіть "наставником" багатьох інших успішних людей, таких як Білл Гейтс. І це сталося не тільки завдяки його відданості роботі, але й тому, що він також знайшов деякі хобі, які допомагають йому мати потужний розум, працювати над своєю пам'яттю, здатністю до навчання і стратегічним мисленням.

Баффет, як і Гейтс та Джобс, виявив, що наявність хобі не забирає час від роботи, а дає можливість зменшити стрес, розслабитися і продовжувати кидати виклик своєму розуму різними способами, а це те, що нам усім потрібно.

1. Гра в стратегічні ігри

Саме Воррен Баффет познайомив Білла Гейтса з грою в бридж – картковою грою, в яку грають парами і яка передбачає наявність стратегії, щоб перемогти своїх опонентів. Баффет також любить ігри з числами і все, що пов'язано з математикою, і при цьому він зберігає гострий розум, розвиває свої навички роботи в команді і вміє приймати кращі рішення, аналізуючи ризики і звертаючи увагу на те, що відбувається навколо нього.

Насправді це не тільки бридж, будь-яка гра, яка змушує тебе думати про стратегію, аналізувати ситуацію і йти на прораховані ризики, корисна для мозку і допомагає розвинути той тип інтелекту, який необхідний для досягнення твоїх цілей і запуску твоїх проєктів.

2. Гра на укулеле

Баффет також є музичним фанатом і, як кажуть, грає на укулеле у вільний час, але це не означає, що він хоче створити групу або змінити кар'єру.

За словами експертів, навчання грі на інструменті підвищує когнітивні здібності мозку, збільшує здатність до навчання, зменшує стрес, підвищує впевненість у собі, покращує творчі здібності та пам'ять. Тому рекомендується навчитися грати на ньому, навіть якщо ти не збираєшся ставати професіоналом. Крім того, варто знати, що вивчення будь-яких нових навичок корисно для мозку, тому це не обов'язково має бути тільки музика.



Це може бути гра на будь-якому музичному інструменті / Фото pvproductions

3. Трохи фізичних вправ

Лікарі порадили Баффету почати займатися фізичними вправами, і він прийняв цей виклик, що допомогло йому не тільки залишатися здоровим, але й зберігати свій розум активним і гострим.

Фізичні вправи дуже корисні для психічного здоров'я, покращують настрій, підвищують самооцінку, можуть працювати над координацією розуму і тіла, зменшують стрес, дають енергію. А ще, за даними CDC, навіть покращують пам'ять і допомагають боротися з когнітивним занепадом.

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Експерти рекомендують приділяти фізичним вправам щонайменше 30 хвилин щодня, і особливо добре, якщо ти будеш робити це на свіжому повітрі, оскільки це більш розслаблююче і ти можеш отримати трохи вітаміну D в процесі.

Потурбуйся про те, щоб і в тебе були корисні хобі. Нехай ці заняття дозволяють не лише розвіятися після роботи, а й прокачати себе.