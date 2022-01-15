Врятувати конкурентів – справа честі: вкрай зворушливі миті в історії спорту

Ти чув такі випадки, коли один спортсмен фактично віддавав перемогу іншому, іноді найлютішому конкуренту? Причому робив це цілком свідомо!

Ні, звісно, це не про неспортивну поведінку. Радше цілком навпаки. Розповімо про кілька таких випадків на Men 24.

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Еудженіо Монті

Це сталося на Олімпіаді в Інсбруку, Австрія, 1964 року. Під час змагання двійок у бобслеї у вирішальний момент зав'язалася гостра боротьба між парами італійців та британців.

Двійка Еудженіо Монті з Італії лідирувала. А у головних конкурентів – Ентоні Неша та Робіна Діксона з Великої Британії – просто перед черговим стартом зламався важливий болт у кріпленнях боба.

Це фактично означало залізну поразку для других, та перемогу – для перших. Але Монті віддав британцям свій болт (італійці вже відбули старт). Ба більше, власноруч закріпив його у бобі.

Британці виграли золоту медаль. А Еудженіо Монті – Медаль П'єра де Кубертена (також відома як Медаль істинного духу спорту). І місце в історії.



Біатлоніст Тихонов не підвів команду завдяки конкуренту / Фото DDR-Postkarten-Museum

Дітер Шпеєр

На Олімпіаді в Саппоро в Японії 1972 року у змаганнях з біатлону (особливо в естафеті) основними конкурентами були команди СРСР (Радянського Союзу) та НДР (Східної Німеччини).

І от під час самого змагання вже на першому етапі у радянського легендарного біатлоніста Олександра Тихонова зламалася лижа.

зламалася лижа. Якось так сталося, що своїх поруч не було, а чужі не дуже допомагали – і Тихонов якийсь час їхав "на одній нозі". Майже кілометр.

Запасну лижу конкуренту несподівано дав представник команди конкурентів Дітер Шпеєр. І, хоч Тихонов передав естафету дев'ятим, збірна СРСР у підсумку виграла забіг.

рік перед тим, у 1971, Шпеєр вперше став чемпіоном світу (і вперше спортсмен із НДР став чемпіоном світу), перемігши саме Тихонова. А стріляв Шпеєр піж час змагань із гвинтівки, яку йому, власне, Тихонов і подарував.