На всі випадки життя: 10 секс-порад, які варто взяти на озброєння чоловікові

Секс – одне з найприємніших занять, яке так подобається людям. Не дивно, що щосекунди ним займається 4 000 людей. Ми ж поділимося порадами, які зроблять його ще кращим.

Лікарі назвали кілька хитрощів, які дозволять витиснути максимум з заняття сексом. Візьми їх на озброєння, якщо хочеш не лише отримати, а й подарувати неземне задоволення.

Варте уваги Nemiroff зігріватиме відвідувачів новорічного ярмарку у Києві авторськими гарячими коктейлями

1. Не варто боятися потовиділення

Якщо ти пітнієш під час сексу, то хвилюватися не варто. Чоловіки, які пітніють, виділяють тестостерон. А от для жінок це біологічна ознака збудження.

Тож ти можеш звернути увагу на те, наскільки вона спітніла. Цілком імовірно, вона недостатньо розігрілася.

2. Нехай у кімнаті буде тепло

Під час сексу бажано тримати кімнату в теплі, а не в холоді. Тож ми рекомендуємо трохи підкрутити батареї, якщо це можливо. Тепло викликає розширення кровоносних судин, а це – максимальну ерекцію, також збудження у жінки.

Але тут варто бути обережними, щоб у спальні не було надто спекотно. Ти ж не хочеш зомліти у найбільш відповідальний момент?



Бажано, щоб у спальні було тепло / Фото Toa Heftiba

3. Якщо плануєте вагітність

Якщо ви плануєте вагітність, то варто переконатися, що ви відчуваєте сильний оргазм.

Шанси зростають, адже скорочення м'язів тазу під час оргазму допомагає сперматозоїдам просуватися по вагінальному каналу та запліднити яйцеклітину.

4. Секс проти головного болю

Якщо у твоєї дівчини болить голова, а таблетки – не найкраще рішення, то варто зайнятися сексом. Оргазм допоможе їй полегшити головний біль.

А сам секс, як відомо, позбавляє головного болю через вивільнення в головному мозку морфіноподібних болезаспокійливих речовин, які називаються ендорфінами.

5. Секс без прелюдії – не секс

Варто запам'ятати раз і на все життя, що хороший секс починається з прелюдії. Це можуть бути еротичні повідомлення протягом дня, а потім поцілунки та ласки у ліжку. Дозволь їй почуватися максимально розслабленою, а також задоволеною.

Усе це дозволить не лише підвищити шанси на оргазм, а й на те, що секс буде постійним гостем у вашій спальні.



Хороший секс починається з прелюдії / Фото We-Vibe Toys

6. Стимулюй її клітор

Нагадуємо про те, що невеликий відсоток жінок досягає оргазму під час лише проникнення. Тож тобі потрібно стимулювати її клітор пальцями, ніжно погладжуючи його. Сенсорні нервові волокна мають найбільшу концентрацію саме навколо клітора. І якщо ти не приділятимеш йому достатньо уваги, то зробити секс незабутнім буде складніше.

Головне – бути ніжним під час дотиків. Пам'ятай, що надмірний тиск може викликати неприємні та, навіть, болісні відчуття.

7. Знайди її точку G

Відразу ж обмовимося, що цьому процесу не потрібно приділяти цілий вечір. Але й відмовлятися від цієї ідеї не варто. Стимуляція точки G може викликати у неї сильний оргазм. Зазвичай виявити цю міфічну точку G можна у передній частині стінки піхви – між входом у піхву та шийкою матки.

Погладжуй пальцем передню стінку під час самого проникнення. Це подарує їй ще більше задоволення.

8. Нема часу вночі – спробуй зранку

Кожен з нас знає, що після роботи не хочеться нічого. Що вже говорити про секс. Але це не означає, що ти повинен цілком і повністю відмовлятися від цього заняття. Просто спробуйте знаходити трохи часу для нього зранку.

Цікаво: рівень тестостерону у крові найвищий незадовго до світанку, а також на 40% вищий, ніж увечері.



Секс зранку сподобається тим, у кого немає часу ввечері / Фото Jeremy Banks

9. Тримай сідниці у формі

Як показує практика, жінки сходять з розуму від чоловіків з бездоганними сідницями. Ага, як бачиш, не лише ми заглядаємося на філейну частину панянок, а й вони оцінюють нашу.

Тож потурбуйся не лише про прес, а й про цю частину тіла. Ба більше, її значно легше розгледіти під одягом, ніж твої вистраждані шість кубиків.

10. Вік для сексу не має значення

Для тебе цей пункт буде актуальним через кілька десятків років, але все одно варто знати. Дослідження показують, що навіть якщо тобі понад 70 років, шанси на те, що ти зможеш вільно займатися сексом, становлять понад 73%.

Актор Ентоні Квінн, до слова, став батьком у віці 81 року.

Це цікаво Що кожен чоловік повинен знати про секс: експертка назвала 5 важливих речей

Ми ж не втомлюємося нагадувати про те, що секс – та справа, в якій потрібно вдосконалюватися щодня. Не використовуй одні й ті ж позиції. Будь відкритим до експериментів, пробуй щось нове й отримуй задоволення від цього заняття, яким щосекунди займаються 4 000 людей по всьому світу!