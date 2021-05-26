Художниця показала, як би виглядали історичні постаті у 2021 році: вражаючі ілюстрації

Знайомся, це Бекка Саладін. Вона – графічний дизайнер і любитель історії. Дівчина створила крутий акаунт в інстаграмі, який вона назвала Royalty Now. У ньому вона показує, як би могли виглядати історичні постаті у 2021 році. Гарантуємо, що тобі сподобається.
Бекка розповіла, що її мета – оживити минуле. Це дозволить нам побачити історичних особистостей, які "завжди виглядають плоскими, хворими і, звичайно ж, у старовинних зачісках і костюмах, які нам не подобаються сьогодні". Тож вона намагається наблизити їх за допомогою своїх умінь в ілюструванні.
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"Я почала використовувати інструмент штучного інтелекту, щоб зображення виглядали більш фотореалістичними. А потім продовжую обробляти їх у Photoshop, щоб вони точно відповідали портрету", – розповідає Бекка.
Вона зауважує, що її улюблені зображення – це ті, які передають дух людини.
"Королева Англії та Ірландії Єлизавета І – відмінний приклад цього, тому що вона виглядає такою гідною сучасною англійкою. І я думаю, що вона хотіла б, щоб її зобразили так, ніби вона живе сьогодні", – додала вона.
До недавнього часу Бекка не наважувалася спробувати модернізувати Леонардо да Вінчі, тому що зернистий автопортрет був єдиним його зображенням, над яким можна було працювати. Але, як бачиш, з новітніми технологіями та покращеними навичками їй вдалося дійсно "оживити" його.
Дивися інші круті ілюстрації історичних постатей, зроблені Беккою Саладін.
Так би могла виглядати сьогодні британська письменниця Джейн Остін:
А це американський аболіціоніст і державний діяч Фредерік Дуглас:
Композитор-класик Вольфганг Амадей Моцарт:
І Людвіг Ван Бетховен:
А ось і французька героїня Жанна д'Арк:
Французький композитор епохи Відродження Шевальє де Сен-Жорж:
Грецький філософ Арістотель:
Героїня з картини "Дівчина з перловою сережкою" Вермеєра:
А ось загадкова "Мона Ліза" да Вінчі:
Колумбійська революційна героїня Полікарпа Салаваррієта (відома як Ла Пола):
А ось і Седжон Великий, четвертий король корейської династії Чосон:
Ми наполегливо рекомендуємо підписатися на інстаграм Royalty Now. На цій сторінці ти зможеш побачити ще багато цікавих ілюстрацій, на яких історичні постаті буквально "оживають".
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