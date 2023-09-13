5 ознак, що твій найкращий друг використовує тебе

Дружба будується на довірі, взаємопідтримці та щирій турботі один про одного. Однак іноді ті, кого ми так довго вважали нашими найкращими друзями, виявляються брехунами, людьми, які використовують нас у власних цілях.

Цей біль нестерпний, і він змушує нас сумніватися в кожній людині, більше, ніж у зраді подружжя в деяких випадках. Щоб допомогти тобі виявити таку людину заздалегідь, ось кілька ознак, на які ти можеш звернути увагу та вберегтися від такого обману.

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1. Односторонні розмови

Коли ми перебуваємо в здоровій дружбі, відбувається рівноправний і збалансований обмін думками та почуттями. Якщо твій найкращий друг домінує в розмові зі своїми проблемами, скаргами та драмами, не виявляючи інтересу до твого життя чи турбот, це може означати, що він використовує тебе як емоційне звалище. Вони можуть бути зацікавлені у твоїй присутності лише тоді, коли їм потрібно комусь висловитися або звернутися за підтримкою.

2. Вибіркова доступність

Звертай увагу на те, коли твій найкращий друг звертається до тебе. Якщо вони зв'язуються з тобою лише тоді, коли їм щось потрібно, як-от послуга або хтось, щоб поговорити з кимось, коли їхні інші плани руйнуються, це явний показник того, що вони можуть використовувати тебе заради твоєї доступності та ресурсів.

3. Відсутність взаємності

У здоровій дружбі є динаміка віддачі. Якщо твій найкращий друг рідко відповідає тобі взаємністю – прислухається, допомагає у виконанні завдань або пропонує емоційну підтримку – це може означати, що він користується твоєю щедрістю. І це при тому, що не пропонує нічого натомість. Справжні друзі повинні бути поруч один з одним і в хороші, і в погані часи.



Справжні друзі з нами у будь-якій ситуації / Фото wayhomestudio

4. Умовна підтримка

Справжній друг завжди підтримає тебе у твоїх успіхах і невдачах. Однак, якщо твій найкращий друг цікавиться твоїм життям лише тоді, коли ти борешся або переживаєш важкі часи, можливо, він використовує тебе, щоб почуватися краще. Вони могли отримувати задоволення від того, що вони у "кращій" ситуації.

5. Маніпуляції та викликання почуття провини

Остерігайся друзів, які часто маніпулюють тобою або змушують тебе робити щось за них. Вони можуть використовувати фрази на кшталт: "Якби ти був справжнім другом, ти б..." або "Ти винен мені, тому що я зробив це для тебе". Тримайся якомога далі від такої людини, тому що вона використовує твої почуття відданості та обов'язку на свою користь.

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Якщо твої найкращі друзі поводяться саме так, то варто задуматися, чи дійсно вони тобі найкращі друзі. Можливо, пора виключити їх зі свого кола спілкування. Бодай задля свого ментального спокою.