Як на долоні: 9 деталей, які розкажуть про тебе значно більше

Ти не повіриш, але часто ми можемо розповісти про себе ще до того, як відкрили рот. І цьому, як виявилося, сприяють наші вчинки та поведінка.

Ясна річ, думку про тебе можна скласти під час спілкування. Але є низка факторів, які можуть доповнити загальну картину, склавши усі пазлики докупи. І на них ми загостримо нашу увагу. Усе для того, щоб ти знав, що про тебе думають інші.

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9 деталей, які розкажуть про тебе більше

1. Як часто ти перевіряєш мобільний телефон

Частота, з якою ти перевіряєш свій мобільний телефон, багато що говорить про тебе. З одного боку, ми знаємо, що всі ми трохи залежні від перевірки наших повідомлень, особливо коли нам подобається отримувати повідомлення від близьких та сповіщення, які змушують нас виділяти дофамін.

Проте дуже часта перевірка мобільного телефону може бути ознакою боротьби з психологічним дискомфортом.



Часта перевірка смартфона може свідчити про психологічний дискомфорт / Фото Nathan Dumlao

Наприклад, згідно з дослідженнями, проведеними Університетом Дербі, люди, які борються з тривогою та психологічним дискомфортом, частіше перевіряють свій мобільний телефон. Усе тому, що вони знаходять у цьому акті своєрідне відволікання та терапію.

Отже, якщо людина занадто багато часу проводить за мобільним телефоном, можливо, вона приховує певний душевний дискомфорт.

2. Як ти ставишся до офіціанта

Якщо ти йдеш в ресторан, те, як ти звертаєшся до офіціантів, багато говорить про тебе. Коли людина звертається до тих, хто надає послугу, з невеликою повагою чи терпінням, це, швидше за все, непоганий знак. Таким чином, у тебе може бути ідеальний і безпомилковий план на перше побачення.

Але якщо твоя партнерка погано поводиться з оточуючими її людьми або занадто багато скаржиться, це червоний прапор, який ти не повинен ігнорувати. Це може бути ознакою того, як людина реагує на стрес.

3. Тип взуття, яке ти носиш

Згідно з дослідженням, опублікованим у ScienceDirect, тип взуття, яке ти носиш найчастіше, багато говорить про твою особистість. У цьому дослідженні група людей проаналізувала фотографії взуття та створила опис типу людини, яка носитиме це взуття, яке відповідало б особистості учасників.

Наприклад, зручне взуття говорить про гнучких людей, а надто чисте – про тривогу.



Вибір взуття теж може багато розповісти про людину / Фото Lefteris kallergis

4. Зоровий контакт

Легкість, з якою людина може дивитися в очі, коли розмовляє з кимось, показує, наскільки вона впевнена у собі.

Упевнена у собі та домінуюча людина, зазвичай, легше дивиться у вічі, ніж невпевнена у собі. І так, це один з багатьох хитрощів, які ти можеш зробити з мовою тіла, щоб досягти успіху в суспільстві.

5. Спосіб привітання

Коли людина потискає руку при привітанні, це зазвичай знак впевненості та захищеності, крім того, що це, ймовірно, більш товариська людина. З іншого боку, невпевнений потиск рук говорить про сором'язливих і, можливо, нервових людей.

6. Пунктуальність

Коли людина дуже спізнюється, це може бути ознакою її недбалості. Також можливо, що ти звик робити багато речей одночасно, але це буде поступово виявлятися.



Людина, яка запізнюється, може бути недбалою / Фото Andraz Lazic

7. Не зважаєш на думку інших

Якщо, наприклад, ти зустрічаєшся з панянкою, і одного разу вночі вона вирішує замовити їжу додому. Найнормальнішим і уважнішим було б для неї запитати тебе, чи не хочеш ти чогось. Проте, коли людина думає лише про їжу для себе, це може бути ознакою егоїзму.

8. Знущальні коментарі

Коли люди роблять постійні глузливі чи неповажні коментарі, це, ймовірно, люди, які бачать лише негативний бік речей та майже не поважають інших. Від таких людей теж варто дистанціюватися.

9. На що дивишся, коли п'єш зі склянки

За цим ключем цікаво дивитися. Якщо людина п'є зі склянки і при цьому дивиться на її край, ймовірно, вона є товариською людиною, яка легко довіряє іншим. З іншого боку, якщо людина дивиться у склянку під час пиття, це, ймовірно, хтось більш замкнутий, інтроспективний та егоцентричний. Люди, які заплющують очі, коли п'ють зі склянки, відчувають певний біль чи дискомфорт.

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Як бачиш, про людину часто кажуть не лише її слова, а й вчинки. Зверни увагу на ці ознаки, коли знайомитимешся з іншими. Вони дозволять тобі сформувати цілісну картину про того, хто хоче потрапити у твоє коло спілкування.