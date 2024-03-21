Секс-експерт розкриває 3 найважливіші кроки для досягнення найкращого оргазму

Оргазм – це не просто спосіб закінчити витворяти дивацтва в ліжку. Він також має фізичні та психічні переваги. Проте таємниця "Великого О" вислизала від чоловіків і жінок протягом століть.

Багато опитувань показують, що близько половини жінок не задоволені тим, як часто вони досягають кульмінації, а від 10% до 15% жінок ніколи в житті не відчували оргазму, як повідомляє Національна медична бібліотека.

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Чоловіки мають менше проблем – лише від 5% до 10%, згідно з дослідженням, опублікованим журналом Sexual Medicine, – але це все одно залишає мільйони людей по всьому світу, які не можуть досягти кульмінації або відчувають себе невпевнено, коли їх партнер не може закінчити.

Кожен організм індивідуальний, але дослідження та експерти сходяться на думці, що ці три фактори є ключовими для досягнення фінішної прямої.

Стимуляція

Це може здатися інтуїтивно зрозумілим, але що насправді означає "стимуляція"?

"Вся річ у тому, який тип стимуляції вам потрібен, – це поєднання тиску і ритму", – розповіла доктор Лорі Мінц, секс-експерт LELO і автор книги "Як стати грамотним", в інтерв'ю виданню The Post.

Правильний тиск на ерогенні зони, такі як клітор, пеніс або вуха або будь-яку іншу, допомагає створити сексуальне збудження і, зрештою, активує м'язи для скорочення, що є необхідним фізичним кроком.



Важливо присвячувати увагу стимуляції / Фото freepik

Тиск також повинен здійснюватися в правильному ритмі, що, на думку деяких, є ключовим для досягнення оргазму.

Експерти, в тому числі доктор Мінц, сходяться на думці, що відмінний спосіб знайти "солодку" точку G – принести в спальню вібратор.

Потрапляння в потік хорошого ритму може сфокусувати увагу настільки інтенсивно, що вона витіснить будь-які інші думки і самосвідомість, майже вводячи людину в транс і дозволяючи досягти достатньої інтенсивності відчуттів, щоб запустити механізми кульмінації, згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Socioaffective Neuroscience & Psychology.

Уважність

Щоб досягти сексуального трансу, потрібно зосередитися на відчуттях від сексуального досвіду і досягти усвідомленості.

Усвідомленість – це коли ваш розум і тіло знаходяться в одному місці в один і той же час. І більшість з нас не робить цього у своєму житті, не кажучи вже про сексуальне життя,

– пояснює доктор Мінц, посол LELO.

Вона зауважила, що коли ми займаємося сексом, ми думаємо: "Як я виглядаю? Що я роблю? Чи все у мене добре?". І ми не можемо досягнути оргазму, коли ми не у своєму тілі. Але ми повинні навчитися бути у своєму тілі.



Будь уважним до того, що робиш і як вона реагує / Фото freepik

Вона радить усім спробувати медитацію або йогу, щоб практикувати усвідомленість у повсякденному житті, або вмикати музику під час сексу.

Міф про усвідомленість полягає в тому, що вона вимагає багато практики і що ви повинні медитувати щодня. Ні, ви можете практикувати усвідомленість у своєму повсякденному житті,

– наполягає доктор Мінц.

Простий спосіб почати практикувати усвідомленість – це почати чистити зуби, поділилася доктор Мінц.

Наступного разу, коли ви будете чистити зуби, зосередьтеся на відчуттях. Коли ваш розум блукає, поверніть його назад до відчуттів. Ви можете навчитися усвідомленості в повсякденних справах, а потім застосувати її в спальні,

– порадила вона.

Спілкування

Після того, як ти використовуєш усвідомленість, щоб дізнатися, який тиск і ритм приводять тебе до фінішу, ти повинен повідомити про це своєму партнеру.

Пари – незалежно від того, чи це випадковий зв'язок, чи стосунки – які спілкуються про секс і говорять про те, що їм потрібно під час сексу, набагато, набагато частіше досягають оргазму,

– каже доктор Мінц.



Важливо розповідати про те, що працює, а що – ні / Фото freepik

Вона наголошує, що поширеним міфом є те, що твоя партнерка або ти повинні знати, чого хоче партнер, не питаючи. Ніхто не читає думки. Ось тут і вступає в дію спілкування, підкреслює експертка.

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Здорова комунікація, розуміння себе та своїх вподобань допоможуть отримати максимум задоволення від сексу. І вони дозволять досягати оргазму. Головне – не зациклюватися на ньому, а на самому процесі і ваших відчуттях у моменті.

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