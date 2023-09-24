Як досягти ідеального вигляду та збалансувати свій образ, якщо у тебе широкі плечі
24 вересня 2023, 07:05Читать новость на русском
Джерело:GQ
Широкі плечі – це особливість, якій можна позаздрити, адже вони додають тобі імпозантності та могутності. Однак знайти правильний вигляд і баланс у твоєму образі може бути непросто.
Чоловікам із таким силуетом важливо підбирати одяг, який підкреслює природні дані, зберігаючи при цьому візуально приємні пропорції. Як це робити – маємо кілька порад.
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Сорочки та піджаки на широкі плечі
Скажімо, у виборі сорочок і піджаків слід шукати одяг, який правильно облягає плечі й груди. Цього легко досягти: зроби тест на руку, який передбачає витягування кінцівок вперед під час примірки.
- Також уникай занадто тісних сорочок, оскільки вони можуть надмірно підкреслити плечі, створюючи диспропорцію з рештою тіла. Тому обирай крій, який залишає тобі достатньо місця, але не скидається на надто мішкуватий на талії. Структуровані піджаки з ледь помітними підплічниками також можуть стати чудовим варіантом для візуального балансу.
- Для ідеальної посадки й пропорційності силуету вибирай сорочки з комірами, які допомагають пом'якшити лінію плечей. Розстебнуті комірці або італійські комірці допоможуть створити відчуття повноти в грудях і зменшити акцент на плечах. Уникай дуже вузьких або високих комірців, оскільки вони можуть зробити плечі ще більш рельєфними.
Якщо одягатися правильно, широкі плечі будуть сильною твоєю стороною / Фото user18526052@freepik
Штани та джемпери
- Щоб збалансувати верхню частину тіла, також важливо звернути увагу на штани, які ти обираєш. Бери штани прямого або злегка приталеного крою, а не облягаючі. Це допоможе створити візуально гармонійну лінію між плечима і ногами.
- Щодо джемперів і світшотів, шукай не надто обтягуючі й не надто мішкуваті. Відмінним варіантом можуть стати джемпери з V-подібним вирізом, оскільки вони привертають увагу до центру грудей і створюють відчуття рівноваги. Уникай джемперів з водолазкою, вони можуть надміру підкреслити широкі плечі.
Принти та кольори
- Принти та кольори також відіграють важливу роль у візуальному збалансуванні фігури. Для широких плечей обирай горизонтальні або дрібні принти, які можуть відвернути увагу від плечей. Темні кольори зверху можуть допомогти зменшити відчуття ширини.
- Поєднуй сорочку темного тону зі світлими штанами, щоб створити поділ між верхньою і нижньою частиною тіла. Наприклад, темно-синя сорочка більш ніж ідеально підійде до штанів кольору хакі або кремового.
Аксесуари та взуття
- Аксесуари та взуття також можуть впливати на те, як сприймається твоя фігура. Обирай ремені, які стягують талію і додають силуету чіткості. Пам'ятай, що важливий баланс. Слідкуй за цим, і тобі буде не так важко мати вигляд на всі сто.
- Що стосується взуття – якщо воно додає висоти, хоч це може здатися тобі парадоксальним, то дозволить візуально збалансувати плечі та тримати рівновагу.