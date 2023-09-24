Як досягти ідеального вигляду та збалансувати свій образ, якщо у тебе широкі плечі

Широкі плечі – це особливість, якій можна позаздрити, адже вони додають тобі імпозантності та могутності. Однак знайти правильний вигляд і баланс у твоєму образі може бути непросто.

Чоловікам із таким силуетом важливо підбирати одяг, який підкреслює природні дані, зберігаючи при цьому візуально приємні пропорції. Як це робити – маємо кілька порад.

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Сорочки та піджаки на широкі плечі

Скажімо, у виборі сорочок і піджаків слід шукати одяг, який правильно облягає плечі й груди. Цього легко досягти: зроби тест на руку, який передбачає витягування кінцівок вперед під час примірки.

Також уникай занадто тісних сорочок, оскільки вони можуть надмірно підкреслити плечі, створюючи диспропорцію з рештою тіла. Тому обирай крій, який залишає тобі достатньо місця, але не скидається на надто мішкуватий на талії. Структуровані піджаки з ледь помітними підплічниками також можуть стати чудовим варіантом для візуального балансу.

сорочок, оскільки вони можуть надмірно підкреслити плечі, створюючи диспропорцію з рештою тіла. Тому обирай крій, який залишає тобі достатньо місця, але не скидається на надто мішкуватий на талії. Структуровані піджаки з ледь помітними підплічниками також можуть стати чудовим варіантом для візуального балансу. Для ідеальної посадки й пропорційності силуету вибирай сорочки з комірами, які допомагають пом'якшити лінію плечей. Розстебнуті комірці або італійські комірці допоможуть створити відчуття повноти в грудях і зменшити акцент на плечах. Уникай дуже вузьких або високих комірців, оскільки вони можуть зробити плечі ще більш рельєфними.



Якщо одягатися правильно, широкі плечі будуть сильною твоєю стороною / Фото user18526052@freepik

Штани та джемпери

Щоб збалансувати верхню частину тіла, також важливо звернути увагу на штани, які ти обираєш. Бери штани прямого або злегка приталеного крою, а не облягаючі. Це допоможе створити візуально гармонійну лінію між плечима і ногами.

лінію між плечима і ногами. Щодо джемперів і світшотів, шукай не надто обтягуючі й не надто мішкуваті. Відмінним варіантом можуть стати джемпери з V-подібним вирізом, оскільки вони привертають увагу до центру грудей і створюють відчуття рівноваги. Уникай джемперів з водолазкою, вони можуть надміру підкреслити широкі плечі.

Принти та кольори

Принти та кольори також відіграють важливу роль у візуальному збалансуванні фігури. Для широких плечей обирай горизонтальні або дрібні принти, які можуть відвернути увагу від плечей. Темні кольори зверху можуть допомогти зменшити відчуття ширини.

відчуття ширини. Поєднуй сорочку темного тону зі світлими штанами, щоб створити поділ між верхньою і нижньою частиною тіла. Наприклад, темно-синя сорочка більш ніж ідеально підійде до штанів кольору хакі або кремового.

Аксесуари та взуття