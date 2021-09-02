Поділимося з тобою кількома секретами, які дозволять правильно поговорити про підвищення заробітної плати. З їхньою допомогою можна буде обміркувати фінансове питання без псування стосунків зі своїм керівником.

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Ти можеш розповідати, що шалено любиш свою роботу. Але ми ж то чудово розуміємо, що ходиш ти на неї ще й для того, щоб заробляти гроші. Тож пристойна зарплата – надзвичайно важливий момент. І ми спробуємо допомогти тобі поговорити про її підвищення.

Як говорити про підвищення зарплати

1. Опиши те, чим займаєшся зараз

За словами Марка Раффало з Negotiation Ninja, важливо зрозуміти, що тягне за собою посада, перш ніж домовлятися про зарплату. Варто пам'ятати, що очікування від посади можуть сильно відрізнятися від того, що зазначено в її описі.

Встановивши очікування, ти можеш попросити більш розумну зарплату. Зокрема ти можеш пояснити, що виконуєш значно більше, ніж мав би. І не тому, що ти сам так захотів, а тому що з часом твоя роль у компанії обросла новими обов'язками.

Чітко поясни свою роль у компанії. Твій бос повинен розуміти, що ти не просто так просиджуєш штани.



Нагадай керівнику, якою роботою ти займаєшся / Фото Unsplash

2. Не бійся робити високу ставку

На думку експертів, найкращий спосіб отримати пристойну надбавку до зарплати – почати з того, щоб попросити більше грошей. Це дозволить провести своєрідні торги, які мали б задовольнити як тебе, так і твого керівника.

Згідно з дослідженням Університету штату Огайо й Університету Вандарбільта, цей процес найефективніший. Ти задаєш тон, запобігаючи озвученню надто низької надбавки. І якщо твій бос таки запропонує меншу суму, вона не настільки відрізнятиметься від твоєї пропозиції.

3. Акцентуй на особистому

Ти, звичайно ж, можеш назвати себе "професіоналом", але це може не мати бажаного результату. Дослідження показали, що фахівці, як правило, досягають більшого успіху, коли розповідають свою особисту історію. Необов'язково розповідати про все своє життя, але потрібно додати подробиці про свої захоплення або інші речі. Це дозволить керівнику встановити з тобою зв'язок, а тобі – справити хороше враження.



Акцент роби не на роботі, а на особистому житті / Фото Unsplash

4. Зверни увагу на мову свого тіла

Важливі не лише твої слова. Під час переговорів важливо проявляти впевненість, а мова тіла може видати тебе, якщо ти нервуєш або переживаєш.

Рекомендується дивитися в очі, зберігати тверду стійку та тримати руки на столі, щоб вселити впевненість.

У статті Гарвардської школи права також говориться, що імітація – корисний трюк: "Замість того, щоб відчувати себе збентеженим або дурним, коли ти й інша людина копіюєте чужу поведінку, ви повинні робити один одному компліменти. Мімікрія – ознака того, що ви двоє прагнете будувати відносини, спілкуватися та знаходити точки дотику, навіть якщо ви не знаєте, як і коли почалася мімікрія. Мімікрія, здається, змушує нас відчувати себе комфортно та заохочує до довіри".

5. Використовуй ринкову вартість

Якщо ти хороший співробітник, висока ймовірність, що твоя компанія не захоче втратити тебе. Ба більше: заміна співробітника може бути навіть дорожчою, ніж підвищення зарплати. Іноді тобі потрібно "мотивувати" свого керівника, розповідаючи про інші пропозиції, які є у тебе наразі. Це змусить компанію шукати відповідну пропозицію. Але будь обережним. Твої слова не повинні нагадувати ультиматум.



Компанії не хочуть прощатися з ефективними співробітниками / Фото Unsplash

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Візьми на озброєння ці поради. Ми не гарантуємо тобі миттєве підвищення зарплати. Але у тебе однозначно будуть вищі шанси, якщо порівнювати з відсутністю розмови на цю тему.