Як накачати сильні та рельєфні руки: круті вправи від фітнес-тренера

16 грудня 2021 , 12:19
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Джерело:

інстаграм Бенно Пітерса

Робота над власним тілом – річ послідовна та постійна. Але, як свідчить практика, більшість приділяє увагу лише біцепсам і пресу. Якщо ти один з таких – лови круті вправи, які допоможуть тобі.

Комплексом вправ поділився фітнес-тренер Бенно Пітерс. З їхньою допомогою ти зможеш не лише ефективно працювати над своїми руками, а й досягати бажаних результатів за коротший проміжок часу.

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Не забувай робити розминку перед виконанням вправ. Це дозволить тобі розігріти м'язи, а також уникнути травматизму.

4 вправи для роботи над руками

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

1. Згинання рук з обертанням гантелей

Тримай гантелі зверху й обертай їх. Розширений рівень: поверни гантелі 2 рази для більшої активації біцепса. Прагни виконувати до 15 контрольованих повторень.

  • Цільові м'язи: двоголовий м'яз + плече-променевий м'яз.

2. Згинання рук з гантелями на підйомі

Почни зі звичайного згинання рук з молоточком і обертай руками назовні. Просунутий рівень: утримуй гантелі 5 секунд, коли руки повернуті на 90 градусів. Виконуй по 12 повторень у кожному підході.

  • Цільові м'язи: біцепс.

3. Жим гантелей на згинання однією рукою

Почни зі звичайного згинання однією рукою, але зроби невеликий поштовх, коли ти піднімеш гантель. Усе для того, щоб підвищити активацію біцепса. Виконай 10 повторень.

  • Цільовий м'яз: біцепс + передня дельта.

4. Перехресне згинання рук з гантелями

Спробуй стиснути гантелі у верхній частині вправи для більшої активації м'язових волокон. Прагни зробити 12 повторень.

  • Цільові м'язи: біцепси.

Ти можеш виконувати ці вправи як суперсет, а також додати їх до своєї повсякденної програми тренувань. Головне – приділяти максимум уваги кожному повторенню, а також викладатися на всі 100%.

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Візьми на озброєння комплекс вправ від Бенно Пітерса, щоб не лише наростити бажаний рельєф, а й досягнути мети. Гарантуємо, тобі сподобаються результати, через що ти не захочеш більше зупинятися.

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Текст публікації Бенно Пітерса:

1. Згинання рук з обертанням гантелей. Тримайте гантелі зверху й обертайте ними. Розширений рівень: поверніть гантелі 2 рази для більшої активації біцепса. Прагніть до 15 контрольованих повторень.

Цільові м'язи: двоголовий м'яз + плече-променевий м'яз.

2. Згинання рук з гантелями на підйомі. Почніть зі звичайного згинання рук з молоточком і обертайте руками назовні. Просунутий: утримуйте гантель 5 секунд, коли руки повернуті на 90 градусів Робіть по 12 повторень у кожному підході.

Цільові м'язи: біцепс.

3. Жим гантелі на згинання однією рукою. Почніть зі звичайного згинання однією рукою, але зробіть невеликий поштовх, коли ви зігнули гантель, для більшої активації біцепса! Зробіть 10 повторень.

Цільовий м'яз: біцепс + передня дельта.

4. Перехресне згинання рук з гантелями. Спробуйте стиснути гантелі у верхній частині вправи для більшої активації м'язових волокон. Прагніть зробити 12 повторень.

Цільові м'язи: біцепси.

Автор: Назарій Лазур