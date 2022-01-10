Як накачати сильні руки: потужне тренування з фітнес-гумками

Як свідчить практика, накачати сильні та фактурні руки вдається не кожному. На щастя, тренери діляться ефективними вправами, які допоможуть досягнути бажаного результату.

Цього разу фітнес-тренер Бенно Пітерс поділився комплексом вправ, який дозволить попрацювати над власними руками. Особливої уваги заслуговує той факт, що для їхнього виконання тобі потрібні лише фітнес-гумки. Тож, як ти вже зрозумів, виходити з дому точно не потрібно.

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Чому більшості людей складно будувати сильні та мускулисті руки? Тому що більшість не робить найбільш ефективні вправи для рук. Насправді це не складно, коли робиш правильні вправи,

– підкреслює тренер.

Лови 4 ефективні вправи зі стрічками, які Бенно Пітерс рекомендує. З їхньою допомогою можна швидше наростити м'язову масу.

Максимальний ефект досягається, якщо виконувати ці вправи після роботи з важкостями.

Як накачати сильні руки – 4 потужні вправи

1. Розгинання з обертанням для трицепса

Нагадуємо, щоЦе дозволить не лише добряче розігріти м'язи, а й уникнути травматизму.

Переконайся, що ти береш стрічку так, щоб відчувати сильний спротив, коли повністю випрямляєш руку. Тримай її витягнутою та обертай, поки вона не стане горизонтальною, а потім повернися у вихідне положення. Це робить вправу складнішою, ніж звичайне розгинання трицепса.

Виконай 8 упевнених повторень за 1 підхід.

2. Концентроване згинання рук на біцепс

Зроби один крок вперед і зігни коліно так, щоб плече можна було покласти на квадрицепс. Стань на стрічку, щоб вкоротити її до такої довжини, яка створює досить хороший спротив, коли твоя рука витягнута.

Намагайся виконати 12 плавних повторень в одному підході.

Ускладнюємо задачу: утримуй стрічку у верхній частині рукою протягом 5 секунд, щоб зробити вправу складнішою.

3. Жим вузьким хватом

Стань на стрічку однією ногою та візьмися за стрічку двома руками долонями вгору. Тримай руки перед собою міцним хватом і витискай їх прямо вгору, наскільки можеш.

Тренер рекомендує зробити 10 повторень в одному підході.

4. Згинання рук вузьким хватом

Спробуй виконати цю вправу з великою вибуховою силою. Це не складний рух, який робить його ідеальним для виконання багатьох вибухових повторень, які допомагають накачати біцепси.

Бенно Пітерс пропонує виконати 15 швидких повторень в одному підході.

Дивися на відео, як правильно виконувати вправи:

Ти можеш виконувати ці вправи у виді суперсету, щоб отримати приголомшливі результати з відпочинком протягом 30 секунд між кожною вправою. Загалом після усіх підходів дозволь собі 3 – 4 хвилини відпочинку. Постарайся виконати 3 такі підходи.

Порада: якщо ти більш досвідчений або хочеш пришвидшити досягнення результатів – виконай 5 підходів цих крутих вправ з фітнес-гумками.

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Візьми на озброєння цей комплекс вправ. З його допомогою можна буде досягнути бажаних результатів у роботі над власними руками. Працюй над собою, не зупиняйся та насолоджуйся результатами, які не змусять на себе довго чекати.

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Текст публікації Бенно Пітерса

Чому більшості людей важко побудувати сильні та мускулисті руки? Тому що більшість людей не роблять найефективніших вправ для рук. Насправді це не складно, коли робиш правильні вправи! Ось 4 ефективні вправи зі стрічками, які я рекомендую, які допоможуть вам швидше наростити руки. Виконуйте їх після того, як ви виконали вправи з важкостями.

1. Розгинання з обертанням стрічки для трицепса: переконайтеся, що ви берете стрічку так, щоб відчувати сильний опір, коли повністю випрямляєте руку. Тримайте руку витягнутою й обертайте її, доки вона не стане горизонтальною, потім поверніть її назад. Це робить її набагато складнішою, ніж звичайне розгинання трицепса. Прагніть 8 впевнених повторень у підході.

2. Концентроване згинання рук зі стрічкою на біцепс. Зробіть один крок уперед і зігніть коліно так, щоб плече можна було покласти на квадрицепс. Встаньте на стрічку, щоб укоротити її до такої довжини, яка створює досить добрий опір, коли ваша рука витягнута. Зробіть 12 плавних повторень. Розширений рівень: утримуйте стрічку у верхній частині руху протягом 5 секунд, щоб зробити її значно складнішою!

3. Жим стрічок вузьким хватом: встаньте на стрічку однією ногою та візьміться за стрічку двома руками долонями вгору. Тримайте руки перед собою із щільним хватом і вичавлюйте так прямо вгору, наскільки можете. Намагайтеся зробити 10 повторень.

4. Згинання рук вузьким хватом. Спробуйте виконати цю вправу з великою вибуховою силою. Це не складний рух, який робить його ідеальним для виконання безлічі вибухових повторень, які допомагають накачати біцепси, як ніщо інше! Зробіть 15 швидких повторень!

Ви можете виконувати ці вправи у вигляді суперсету, щоб отримати чудові результати з відпочинком близько 30 секунд між кожною вправою і близько 3 – 4 хвилин відпочинку після кожного підходу, всього 3 підходи. Якщо ви досвідчені або дійсно хочете поквапитися, то робіть 5 раундів.