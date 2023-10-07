Як не потрапити у пастку супермаркету та купити нарешті те, по що ти туди прийшов

У холодильнику закінчилися улюблені сосисочки? І ти відразу ж мчиш у супермаркет по закупи? Але чому ж ти виходиш з усім, крім того, що тобі необхідно?

Це через брак самоконтролю? Звісно, ні, ти потрапив у пастку розпродажів у супермаркеті. Як уберегтися від спокуси та при цьому заощадити на продуктах? Розпізнай ці хитрощі та перехитри магазин.

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Трюк 1: Вигнуті руки продають більше

Щойно ти заходиш до супермаркету, починається психологічна гра. Адже що ти обираєш у першу чергу: візок чи кошик? Ми впевнені, що ти чув, що краще вибрати кошик. У нього менше поміщається і доводиться все нести, тож тоді ти робиш покупки більш усвідомлено.

Але дослідження Університету Еразма у 2018 році показало, що покупці з кошиком купують більше нездорових продуктів. Причина? Стискання м'язів рук нагадує мозку про їжу, тому ти купуєш більше. І це лише перший крок у пастку під назвою супермаркет.

Трюк 2: Корисні овочі покращують самопочуття

Озброївшись візком для покупок, ти стикаєшся з наступною перешкодою в магазині: відділ фруктів і овочів. Фруктово-овочевий відділ. Чому кожен супермаркет починається саме з нього? Існує вагома причина, щоб спочатку привести вас до здорового зеленого оазису.

Кілька досліджень, як-от це японське дослідження 2013 року, показують, що свіжі (і зелені) продукти підвищують позитивне ставлення до свого способу життя. А з таким позитивним настроєм і здоровими продуктами, викресленими зі списку покупок, ти більш схильний до дорожчих імпульсивних покупок.



Фрукти та овочі роблять нас позитивними / Фото freepik

Трюк 3: Роби покупки з почуттями

Після овочевого відділу ти потрапляєш у шопінг-пастку. Навіть якщо ти не відразу це усвідомлюєш, супермаркет робить все можливе, щоб створити приємну та гостинну атмосферу. Почуття постійно втягуються. Звичайно, є запах свіжоспеченого хліба, який змушує твій шлунок, а отже, і твої гривні, бурчати. Але він також пестить вуха.

Австралійське дослідження, проведене Університетом Мораша в Колфілді, показує, що енергійна мелодія для шопінгу робить тебе щасливішим. Натомість повільна музика змушує тебе довше перебувати в магазині. А чим довше ти блукаєш магазином, тим більше купуєш.

Трюк 4: Пастки там, де ти найменше очікуєш

До речі, те, як ти ходиш по магазину, також піддається прогнозуванню. Подумай про свій власний супермаркет – як ти ходиш? Більшість людей йдуть по зовнішньому проходу, пропускають деякі несуттєві проходи та заходять в потрібні. Ти можеш подумати, що це дуже розумно проти імпульсивних покупок.

Але супермаркет хитро з цим грає. В кінці проходів вони розміщують печиво, цукерки та інші імпульсивні покупки. Дослідження Мічиганського державного університету (США) показує, що ці продукти продаються у вісім разів краще, ніж ті, що стоять на полиці.



В кінці проходів на тебе можуть очікувати пастки / Фото tonodiaz

Як перехитрити супермаркет?

Хочеш купити сосисочки? Увімкни фари, візьмися за візок з продуктами на витягнутих руках, вдягни звукоізоляційні беруші і біжи через магазин по прямій лінії. Так ти, швидше за все, уникнеш імпульсивних покупок і заощадиш на продуктах чималу суму грошей. Гроші, що залишаться, ти можеш одразу покласти на свій ощадний рахунок.

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