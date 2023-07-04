5 важливих моментів, яких уникають мільйонери, коли носять кросівки

Хочеш носити кросівки, як мільйонер? Це не означає, що ти завжди повинен купувати найдорожчі, що у тебе повинна бути величезна колекція або що обране тобою взуття завжди має бути ексклюзивним.

Сьогодні кросівки – це не лише взуття для тренувань чи повсякденного образу, і не лише для підлітків чи студентів. Насправді вони стали чимось на кшталт символу статусу і предметом гордості. Саме тому більшість людей у світі стали їхніми фанатами, включаючи спортсменів, знаменитостей і найбагатших людей у світі.

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Зараз, коли багато говорять про мовчазну розкіш або "хитрощі", які використовують мільйонери, щоб завжди виглядати бездоганно, ми також розуміємо, що правильна пара кросівок може мати вирішальне значення для образу.

І так, у мільйонерів більше грошей, а отже, більше можливостей. Але, як ми всі знаємо, щоб виглядати на мільйон доларів, не потрібно витрачати той самий мільйон. Достатньо скористатися кількома порадами та застосувати їх до власного стилю.

1. Неправильний силует

Ми говоримо як про кросівки, так і про штани. Наприклад, дуже масивні або мішкуваті кросівки з вузькими штанами можуть зробити тебе непропорційним, зробивши твої кросівки схожими на клоунські черевики.

Важливо розуміти, що форма кросівок і форма штанів повинні доповнювати один одного, і що існують такі фасони, як прямі або мішкуваті, які можна носити з більшою кількістю типів взуття і кросівок. Хороша порада – подбати про довжину, щоб ти міг продемонструвати свої кросівки.

2. Не вдягай кросівки не за призначенням

Зрозумій, що не всі кросівки однакові, і не всі створені для одних і тих же речей, і варто обирати правильні. По-перше, тому що біг у взутті, яке не призначене для цього, може нашкодити твоїм ногам, а по-друге, тому що занадто спортивне взуття може гірше поєднуватися, наприклад, з твоїми костюмами або класичними штанами.



Обери кросівки, які поєднуватимуться з твоїм образом / Фото halayalex

3. Не орієнтуйся лише на ціну

Зовсім необов'язково купувати найдорожчі кросівки лише для того, щоб ними хизуватися. Це суперечить принципу тихої розкоші.

Важливо розуміти, з чим ти збираєшся їх носити, щоб вибрати ті, які найкраще відповідають твоєму особистому стилю, одягу, який у тебе вже є. А також ті, які можуть бути трохи довговічнішими та позачасовими, щоб вони стали інвестицією, а не імпульсивною витратою.

Висока ціна не допоможе непоєднуваному або просто негарному взуттю мати кращий вигляд.

4. Не нехтуй чистотою

Брудне, рване або потерте взуття виглядає неохайним, недоглянутим, старим і може змусити тебе виглядати нечупарою.

Надзвичайно важливо, щоб твої кросівки були в хорошому стані, доглянуті та чисті. Особливо якщо ти збираєшся носити їх на роботу або як доповнення до більш ошатних чи елегантних образів. Навіть якщо ти маєш намір носити дуже повсякденний образ, чисті кросівки завжди матимуть кращий вигляд і навіть дорожче, і можуть підкреслити твій образ.



Твої кросівки завжди мають бути чистими / Фото fxquadro

5. Поєднання повсякденного і формального

Багато міленіалів і найкраще одягнених людей наважуються поєднувати повсякденні елементи з формальними. Це дозволяє створювати більш розумний образ, який демонструє багато індивідуальності, креативності та комфорту, не втрачаючи при цьому елегантності.

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У випадку з кросівками, подумай про те, щоб поєднувати їх зі строгими штанами, з джинсами і пальто, з костюмами, сорочками і більш формальними піджаками, щоб вони виглядали професійно або більш елегантно. І щоб ти міг носити їх у значно більшій кількості ситуацій.