Що мільйонери не роблять зі своїми туфлями: 5 ключових моментів

Пара туфель може створити або зруйнувати твій стиль. Ти маєш знати, що є правильний спосіб носити їх – щонайменше для того, щоб створити образ у стилі Old money.

Щоб носити туфлі як мільйонер, треба звернути пильну увагу на деталі. Стиль Old money і тиху розкіш можна легко імітувати без гіпервитрат, але слід подбати про кілька важливих моментів.

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Звісно, маємо на увазі, наприклад, посадку, колірну гамму, матеріал і загальний стан кожної речі (стиль мільйонера не досягнеш за допомогою брудного, занедбаного, рваного або зношеного одягу).

Як носити туфлі як мільйонер

Впадати в крайнощі й витрачати всю зарплату на взуття від кращих світових дизайнерів – не варто. Тобі просто потрібно бути трохи розумнішим щодо того, як носити кожну пару.

пару. Взуття може здатися не дуже важливим елементом, але це не так. Воно допомагає образу набути завершеності, стати витонченим, вишуканим, більш сучасним тощо. Саме тому мільйонери, знаменитості та просто найкраще одягнені люди приділяють йому особливу увагу.

Не забувай про колір

Колір взуття дуже важливий, оскільки він може допомогти здобути бажаний вигляд або навпаки – створити витягнутий силует, що може позбавити тебе відчуття контролю. Особливо за створення монохромної вертикальної лінії.

Особливо за створення монохромної вертикальної лінії. Також не всі кольори добре поєднуються між собою, тому обирай такі, які добре доповнюють один одного. Наприклад, необов'язково одягати сині туфлі з синім костюмом, можна пограти з коричневою парою або навіть білими кросівками (залежно від того, якого ефекту ти прагнеш досягти).

Не ігноруй матеріал

Матеріал взуття важливий з кількох причин. По-перше, є матеріали, які підходять не для всіх кліматичних умов, наприклад, замша, яка може пошкодитися під дощем. По-друге, є матеріали, які вважають більш повсякденними, а є більш офіційні.

причин. По-перше, є матеріали, які підходять не для всіх кліматичних умов, наприклад, замша, яка може пошкодитися під дощем. По-друге, є матеріали, які вважають більш повсякденними, а є більш офіційні. Це означає, що якщо ти збираєшся на роботу, шкіряне взуття може бути кращим варіантом, ніж тканинні кросівки. Тим часом кросівки можуть бути чудовим вибором для вихідних, адже вони прохолодніші і їх легше мити.



Дослухайся до фахових порад, щоб формувати собі стиль мільйонера у взутті / Фото prostooleh@freepik

Дбай про чистоту

Чистота і догляд надзвичайно важливі, оскільки носіння пари взуття в поганому стані може багато чого сказати про тебе, і це буде не зовсім добра річ.

надзвичайно важливі, оскільки носіння пари взуття в поганому стані може багато чого сказати про тебе, і це буде не зовсім добра річ. Ти маєш дбайливо ставитися до свого взуття, щоб воно прослужило довше, потрібно регулярно чистити його, використовувати засоби, які допомагають зменшити неприємні запахи, і зберігати його так, щоб воно не потерлося і не було пошкоджене іншими речами у твоєму гардеробі.

Не носи одне й те саме взуття постійно

Щодня носити одне й те саме взуття – погана ідея, що лише прискорить зношування. Також це не найкращий варіант для створення різних образів.

Також це не найкращий варіант для створення різних образів. Краще мати кілька пар взуття різних кольорів, щоб мати змогу чергувати їх і створювати певну різноманітність у виборі та адаптуватися до кожної ситуації чи події.

Експериментуй, але з розумом