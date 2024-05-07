Як підготувати автомобіль до спекотної погоди та літа: 10 пунктів до твого списку

Літо, вже можна сказати, на носі, а, як ми добре знаємо, наші літні температури іноді можуть розтопити й термометри. Ось чому підготувати свій автомобіль до літніх місяців так само важливо, як і до зими.

Щоб допомогти своєму автомобілю пережити спекотні літні дні, поглянь на ці 10 порад. Щонайменше – потішишся, що ти все це вже зробив, або ж побачиш щось таке, що ненароком пропустив.

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10 літніх перевірок автомобіля

Шини. Якщо ти використовуєш зимові шини, то, очевидно, настав час замінити їх на всесезонні або літні – вони більш жорсткі та краще тримають дорогу на гарячому асфальті. Не менш важливою є ротація шин – передніх і задніх. Це дозволить зменшити витрату пального, а також підвищити продуктивність і безпеку автомобіля в умовах теплого клімату. Ну, і стеж за тиском в шинах, адже підвищення температури може призвести до підвищення тиску (на 1 або 2 PSI на кожні 6 градусів підвищення температури). Відповідно, недокачані шини спричинять надмірний тиск на боковини, а перекачані негативно вплинуть на продуктивність і навіть можуть спричинити розрив.

Якщо ти використовуєш зимові шини, то, очевидно, настав час замінити їх на всесезонні або літні – вони більш жорсткі та краще тримають дорогу на гарячому асфальті. Не менш важливою є ротація шин – передніх і задніх. Це дозволить зменшити витрату пального, а також підвищити продуктивність і безпеку автомобіля в умовах теплого клімату. Ну, і стеж за тиском в шинах, адже підвищення температури може призвести до підвищення тиску (на 1 або 2 PSI на кожні 6 градусів підвищення температури). Відповідно, недокачані шини спричинять надмірний тиск на боковини, а перекачані негативно вплинуть на продуктивність і навіть можуть спричинити розрив. Кондиціонер. Треба переконатися, що він функціонує належно і подає прохолодне повітря в салон. Якщо ні, можливо, потрібно буде долити холодоагент. Крайній захід – повна евакуація рідини та дозаправка у механіка.

Треба переконатися, що він функціонує належно і подає прохолодне повітря в салон. Якщо ні, можливо, потрібно буде долити холодоагент. Крайній захід – повна евакуація рідини та дозаправка у механіка. Фільтри. Потрібно переконатися, що потік повітря до двигуна та салону є чистим – для твого здоров'я та автомобіля. Поглянь на повітряний фільтр салону і перевір, чи немає на ньому ознак знебарвлення або вологості. Перевір також повітряний фільтр двигуна. Чистий фільтр також покращить пробіг пального.

Потрібно переконатися, що потік повітря до двигуна та салону є чистим – для твого здоров'я та автомобіля. Поглянь на повітряний фільтр салону і перевір, чи немає на ньому ознак знебарвлення або вологості. Перевір також повітряний фільтр двигуна. Чистий фільтр також покращить пробіг пального. Рідини. Регулярно перевіряй рівень масла та інші життєво важливі рідини, від яких залежить робота двигуна. Влітку варто звернути особливу увагу на рівень охолоджувальної рідини, щоб запобігти перегріванню. Також треба перевірити трансмісійну та гальмівну рідини.

Регулярно перевіряй рівень масла та інші життєво важливі рідини, від яких залежить робота двигуна. Влітку варто звернути особливу увагу на рівень охолоджувальної рідини, щоб запобігти перегріванню. Також треба перевірити трансмісійну та гальмівну рідини. Акумулятор. На спекотній парковці чи засніженому узбіччі, будь-де розряджений акумулятор – це кошмар. А літні місяці можуть бути важкими для зарядної системи через навантаження від кондиціонера, вентиляторів, навіть аудіосистеми, яка змагається із зовнішнім шумом. Тож оглянь акумулятор на наявність будь-яких ознак зносу. Перевір його дату і подумай про заміну, якщо він застарий (понад 4 роки).

Дещо з авто ти можеш зробити сам для підготовки до літа, а з дечим треба буде звернутися до профі / Фото standret@freepik