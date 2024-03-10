Припинити прокрастинацію вже і негайно можна з допомогою цього простого трюку
Джерело:GQ
Якщо і є щось, чим постійно грішить сучасна людина, то це, безумовно, прокрастинація. Це заважає нам досягти всіх наших цілей з однієї простої причини.
Чи то на роботі, чи в будь-якій іншій сфері нашого життя, ми всі намагаємося бути продуктивними і в підсумку відкладаємо завдання, які могли б виконати задовго до цього. Однак є простий прийом, який ми можемо впровадити в нашу рутину, щоб розв'язати проблему прокрастинації і, перш за все, стати кращою версією себе.
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Однією з головних причин, чому ми схильні прокрастинувати, є те, що ми вважаємо завдання занадто великим і іноді боїмося його. Це призводить до того, що ми стаємо паралізованими і хочемо уникнути його за будь-яку ціну. Наш розум наповнюється негативними думками, такими як:
- "Я не можу це зробити",
- "Який сенс робити це, якщо це не принесе мені ніякої користі",
- "Я ніколи нічого не роблю правильно" та іншими.
Як побороти прокрастинацію
Як ми вже знаємо, те, як ми розмовляємо з собою, має великий вплив на нашу самооцінку, на те, як ми себе бачимо і як ми діємо. З такими думками неможливо перемогти прокрастинацію. Існує дуже проста філософія, яку варто прийняти: "Я все одно це зроблю". І що це означає? Це означає, що нам не потрібно готуватися до чогось, ми просто робимо це. Це, по суті, "зроби і побачиш".
Це дуже проста фраза, яка покладає на нас відповідальність за наші дії і змушує нас прийняти спосіб мислення, в якому ми робимо речі, не обдумуючи, не стаючи жертвами надмірних роздумів.
Але побороти прокрастинацію можливо / Фото stockking
"Робити це все одно" знімає гостроту питання, тому що це означає, що якщо ми зробимо помилку, нічого не станеться, і що ми будемо боротися з будь-якою перешкодою, яка трапиться на нашому шляху.
Ще одна проста стратегія, яку ми можемо взяти на озброєння, – це розбивати кожне завдання на менші, більш керовані частини. Це дуже корисно для тих, хто схильний відволікатися і не може розпочинати виконання поставлених завдань. Коли ми це робимо, ми перестаємо сприймати завдання як велике, складне і нездійсненне.
Коли ми виконуватимемо кожну маленьку частину завдання, це буде схоже на маленькі перемоги. Це дасть нам відчуття, що ми працюємо продуктивно і досягаємо цілей, і ми будемо відчувати більшу мотивацію, щоб продовжувати йти далі. Для цього дуже важливо вміти визначити, якою є наша загальна мета, а потім визначити різні кроки для її досягнення.
Наприклад, якщо ми хочемо написати статтю, то спочатку нам потрібно провести етап дослідження. Потім нам потрібно буде поговорити з респондентами, якщо такі є, перш ніж писати текст. І коли ми напишемо його, нам потрібно буде зробити ретельну перевірку перед тим, як передавати або публікувати його.
Розбий завдання на невеликі та виконуй їх / Фото freepik
Це дозволяє нам адаптувати кожну фазу та її часові рамки по ходу роботи. Це не тільки те, що ми можемо застосувати на роботі, але й те, що буде корисним для особистих проєктів або домашніх завдань. Головне – ставити реалістичні та досяжні цілі. Якщо ми хочемо піти далі, ми можемо виділити певну кількість часу на кожне завдання і організувати себе по годинах.
Зрештою, досягнення всіх наших цілей буде залежати від того, як ми організуємо нашу стратегію дій. Розподіл наших завдань і встановлення графіка для кожного з них буде дуже ефективним. Але, перш за все, найважливішим буде те, як ми налаштуємося, коли зіткнемося з чимось, позбудемося негативних думок і усвідомимо свою справжню цінність і можливості.
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Працюючи над позитивним мисленням, ми не тільки підвищимо свою продуктивність, але й отримаємо більше задоволення від подорожі до нашої кінцевої мети. Час від часу прокрастинація неминуча. Питання в тому, щоб знати, як нею керувати.